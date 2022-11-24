В сейме Польши потребовали ответить на "пощечину" от Украины
Вице-спикер сейма Польши Згожельский раскритиковал назначение Мельника в МИД Украины
Флаги Украины и Польши. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Польша должна ответить на назначение скандального дипломата Андрея Мельника замглавы МИД Украины, об этом, как передает издание DoRzeczy, заявил вице-спикера сейма страны, депутат от Польской крестьянской партии (PSL) Петр Згожельский.
"Выдвижение господина Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины – это удар по сердцу волынских семей, это также пощечина всем полякам", - сказал он в эфире телеканала TVP1.
По его словам, Мельник приравнял действия бандеровцев во время Волынской резни к преступлениям самих поляков, что является "скандалом". Згожельский указал, что польские власти в этой ситуации должны официально охарактеризовать назначение дипломата как "провокацию", потребовать "возобновления эксгумации" жертв Волынской резни и "прекращения подобного рода провокаций".
"Мы хотим вернуться к польско-украинским отношениям, основанным на правде, а не на идеологии", – добавил вице-спикер сейма, выразив удивление, что многие польские политики преуменьшают значение этого скандала.
Этим летом Мельник, будучи послом Украины в Берлине, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". При этом, по утверждению Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".
В июле этого года Зеленский уволил скандального дипломата с должности посла в Германии, 18 ноября его назначили заместителем министра иностранных дел страны. Президент Польши Анджей Дуда назвал "суверенным решением украинской власти" назначение Мельника на должность, отметив, что Варшава не заявляла Киеву какой-либо протест по этому поводу.