https://ria.ru/20221124/poschechina-1833813005.html

В сейме Польши потребовали ответить на "пощечину" от Украины

В сейме Польши потребовали ответить на "пощечину" от Украины - РИА Новости, 24.11.2022

В сейме Польши потребовали ответить на "пощечину" от Украины

Польша должна ответить на назначение скандального дипломата Андрея Мельника замглавы МИД Украины, об этом, как передает издание DoRzeczy, заявил вице-спикера... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T01:15

2022-11-24T01:15

2022-11-24T01:15

в мире

андрей мельник

анджей дуда

украина

польша

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Польша должна ответить на назначение скандального дипломата Андрея Мельника замглавы МИД Украины, об этом, как передает издание DoRzeczy, заявил вице-спикера сейма страны, депутат от Польской крестьянской партии (PSL) Петр Згожельский."Выдвижение господина Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины – это удар по сердцу волынских семей, это также пощечина всем полякам", - сказал он в эфире телеканала TVP1.По его словам, Мельник приравнял действия бандеровцев во время Волынской резни к преступлениям самих поляков, что является "скандалом". Згожельский указал, что польские власти в этой ситуации должны официально охарактеризовать назначение дипломата как "провокацию", потребовать "возобновления эксгумации" жертв Волынской резни и "прекращения подобного рода провокаций"."Мы хотим вернуться к польско-украинским отношениям, основанным на правде, а не на идеологии", – добавил вице-спикер сейма, выразив удивление, что многие польские политики преуменьшают значение этого скандала.Этим летом Мельник, будучи послом Украины в Берлине, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". При этом, по утверждению Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".В июле этого года Зеленский уволил скандального дипломата с должности посла в Германии, 18 ноября его назначили заместителем министра иностранных дел страны. Президент Польши Анджей Дуда назвал "суверенным решением украинской власти" назначение Мельника на должность, отметив, что Варшава не заявляла Киеву какой-либо протест по этому поводу.

https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833663974.html

https://ria.ru/20221122/melnik-1833454374.html

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в мире, андрей мельник, анджей дуда, украина, польша