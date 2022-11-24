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Спикер ЗСК призвал выдавать помощь пострадавшим от ЧС оперативно - РИА Новости, 24.11.2022
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Краснодарский край
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Спикер ЗСК призвал выдавать помощь пострадавшим от ЧС оперативно
Спикер ЗСК призвал выдавать помощь пострадавшим от ЧС оперативно - РИА Новости, 24.11.2022
Спикер ЗСК призвал выдавать помощь пострадавшим от ЧС оперативно
Спикер Заксобрания Краснодарского края (ЗСК) Юрий Бурлачко призвал выдавать единую помощь и пособия пострадавшим от ЧС оперативно, без лишней бюрократической... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T23:16
2022-11-24T23:16
краснодарский край
общество
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Спикер Заксобрания Краснодарского края (ЗСК) Юрий Бурлачко призвал выдавать единую помощь и пособия пострадавшим от ЧС оперативно, без лишней бюрократической волокиты.Как отметили в ЗСК, парламентарии Кубани в четверг внесли изменения в краевой закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций.Уточняется, что он приводится в соответствие с федеральным законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера."Предлагается, в том числе, уточнить предназначение территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также виды единовременных денежных выплат, в отношении которых высший исполнительный орган края имеет право принимать решения об их назначении гражданам Российской Федерации в случаях возникновения ЧС", - говорится в сообщении ЗСК.В рамках обсуждения спикер парламента поручил министру ГО и ЧС Сергею Штрикову отработать законодательный механизм предупреждения чрезвычайных ситуаций, не дожидаясь наступления их последствий."Вероятность стихийных бедствий и техногенных катастроф существует всегда. И если беда всё-таки произошла – необходимо четкое взаимодействие всех структур, уровней власти для скорейшего оказания быстрой и эффективной помощи пострадавшим. Все виды единовременной помощи и пособий должны выдаваться пострадавшим оперативно, без лишней бюрократической волокиты", – отметил Юрий Бурлачко, уточнив, что на решение этой задачи и направлены рассмотренные депутатами изменения в краевом законодательстве.
https://ria.ru/20221115/pomosch-1831786177.html
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общество, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край
23:16 24.11.2022
 
Спикер ЗСК призвал выдавать помощь пострадавшим от ЧС оперативно

Спикер Заксобрания Кубани призвал выдавать помощь пострадавшим от ЧС оперативно

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Спикер Заксобрания Краснодарского края (ЗСК) Юрий Бурлачко призвал выдавать единую помощь и пособия пострадавшим от ЧС оперативно, без лишней бюрократической волокиты.
Как отметили в ЗСК, парламентарии Кубани в четверг внесли изменения в краевой закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Уточняется, что он приводится в соответствие с федеральным законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
"Предлагается, в том числе, уточнить предназначение территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также виды единовременных денежных выплат, в отношении которых высший исполнительный орган края имеет право принимать решения об их назначении гражданам Российской Федерации в случаях возникновения ЧС", - говорится в сообщении ЗСК.
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В рамках обсуждения спикер парламента поручил министру ГО и ЧС Сергею Штрикову отработать законодательный механизм предупреждения чрезвычайных ситуаций, не дожидаясь наступления их последствий.
"Вероятность стихийных бедствий и техногенных катастроф существует всегда. И если беда всё-таки произошла – необходимо четкое взаимодействие всех структур, уровней власти для скорейшего оказания быстрой и эффективной помощи пострадавшим. Все виды единовременной помощи и пособий должны выдаваться пострадавшим оперативно, без лишней бюрократической волокиты", – отметил Юрий Бурлачко, уточнив, что на решение этой задачи и направлены рассмотренные депутатами изменения в краевом законодательстве.

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