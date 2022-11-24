https://ria.ru/20221124/poltava-1833851644.html

Мэр Полтавы предупредил об отсутствии связи по линиям экстренной помощи

Мэр Полтавы предупредил об отсутствии связи по линиям экстренной помощи - РИА Новости, 24.11.2022

Мэр Полтавы предупредил об отсутствии связи по линиям экстренной помощи

Мэр украинской Полтавы Александр Мамай сообщил, что в связи с долговременным отсутствием электроэнергии возможно отсутствие связи по линиям экстренной помощи во РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:24

2022-11-24T10:24

2022-11-24T10:24

специальная военная операция на украине

в мире

александр мамай

денис шмыгаль

полтавская область

полтава

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:24:3555:2023_1920x0_80_0_0_1ddd9e31a539bae333077b1b2efb6237.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мэр украинской Полтавы Александр Мамай сообщил, что в связи с долговременным отсутствием электроэнергии возможно отсутствие связи по линиям экстренной помощи во всем регионе, обратиться за помощью можно по временным мобильным номерам, закрепленными за учреждениями."Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины в Полтавской области информирует: в связи с долговременным отключением электроэнергии существует вероятность отсутствия связи по линиям экстренной помощи "101", "112", "102", "103", "104". При отсутствии связи по вышеуказанным линиям временно могут приниматься звонки по (мобильным номерам – ред.) телефонов", - написал Мамай в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.

https://ria.ru/20221124/kiev-1833831826.html

полтавская область

полтава

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр мамай, денис шмыгаль, полтавская область, полтава, украина, вооруженные силы рф