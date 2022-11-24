https://ria.ru/20221124/poltava-1833851644.html
Мэр Полтавы предупредил об отсутствии связи по линиям экстренной помощи
Мэр Полтавы предупредил об отсутствии связи по линиям экстренной помощи - РИА Новости, 24.11.2022
Мэр Полтавы предупредил об отсутствии связи по линиям экстренной помощи
Мэр украинской Полтавы Александр Мамай сообщил, что в связи с долговременным отсутствием электроэнергии возможно отсутствие связи по линиям экстренной помощи во РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:24
2022-11-24T10:24
2022-11-24T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
александр мамай
денис шмыгаль
полтавская область
полтава
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мэр украинской Полтавы Александр Мамай сообщил, что в связи с долговременным отсутствием электроэнергии возможно отсутствие связи по линиям экстренной помощи во всем регионе, обратиться за помощью можно по временным мобильным номерам, закрепленными за учреждениями."Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины в Полтавской области информирует: в связи с долговременным отключением электроэнергии существует вероятность отсутствия связи по линиям экстренной помощи "101", "112", "102", "103", "104". При отсутствии связи по вышеуказанным линиям временно могут приниматься звонки по (мобильным номерам – ред.) телефонов", - написал Мамай в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.
https://ria.ru/20221124/kiev-1833831826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, александр мамай, денис шмыгаль, полтавская область, полтава, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Мамай, Денис Шмыгаль, Полтавская область, Полтава, Украина, Вооруженные силы РФ
Мэр Полтавы предупредил об отсутствии связи по линиям экстренной помощи
Мэр Полтавы Мамай предупредил об отсутствии в области связи по линиям экстренной помощи