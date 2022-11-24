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Поляки раскритиковали власти за идею разместить немецкие ЗРК на Украине - РИА Новости, 24.11.2022
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Поляки раскритиковали власти за идею разместить немецкие ЗРК на Украине
Поляки раскритиковали власти за идею разместить немецкие ЗРК на Украине - РИА Новости, 24.11.2022
Поляки раскритиковали власти за идею разместить немецкие ЗРК на Украине
Польская оппозиция резко критикует власти республики за предложение разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польше, а на Украине. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:51
2022-11-24T16:51
в мире
ярослав качиньский
мариуш блащак
матеуш моравецкий
польша
украина
россия
нато
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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Польская оппозиция резко критикует власти республики за предложение разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польше, а на Украине."Это безумие. Действия в ущерб Польше. Германофобия, интеллектуальная изоляция Качиньского или Блащака приводит к тому, что они отталкивают руку, протянутую Польше", - заявил журналистам депутат сейма Анджей Шейна, представляющий фракцию "Левых сил".Он считает, что "если в Польшу ударит какая-либо ракета, будь то российская или случайно украинская, или она долетит за 10 минут до Варшавы и никто ее не собьет, то за это будут лично отвечать Качиньский, Блащак, Дуда и Моравецкий".В свою очередь, депутат сейма от "Гражданской коалиции", бывший министр иностранных дел Польши Дариуш Росати заявил, что "PIS с Качиньским так увязли в ловушке антинемецкой риторики, что отвергают предложение Германии".Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине, а не в Польше.До этого глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221124/polsha-1833877796.html
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в мире, ярослав качиньский, мариуш блащак, матеуш моравецкий, польша, украина, россия, нато, eurofighter typhoon
В мире, Ярослав Качиньский, Мариуш Блащак, Матеуш Моравецкий, Польша, Украина, Россия, НАТО, Eurofighter Typhoon
16:51 24.11.2022
 
Поляки раскритиковали власти за идею разместить немецкие ЗРК на Украине

Польская оппозиция раскритиковала власти за идею разместить ЗРК Patriot на Украине

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкДворцовая площадь в Варшаве
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Дворцовая площадь в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Польская оппозиция резко критикует власти республики за предложение разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польше, а на Украине.
"Это безумие. Действия в ущерб Польше. Германофобия, интеллектуальная изоляция Качиньского или Блащака приводит к тому, что они отталкивают руку, протянутую Польше", - заявил журналистам депутат сейма Анджей Шейна, представляющий фракцию "Левых сил".
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Вчера, 11:38Специальная военная операция на Украине
Премьер Польши поддержал идею разместить ЗРК Patriot на Украине
Он считает, что "если в Польшу ударит какая-либо ракета, будь то российская или случайно украинская, или она долетит за 10 минут до Варшавы и никто ее не собьет, то за это будут лично отвечать Качиньский, Блащак, Дуда и Моравецкий".
В свою очередь, депутат сейма от "Гражданской коалиции", бывший министр иностранных дел Польши Дариуш Росати заявил, что "PIS с Качиньским так увязли в ловушке антинемецкой риторики, что отвергают предложение Германии".
"Я не могу этого понять. Качиньский - это человек, который должен уйти из политики. Идея развертывания ракет на Украине - полная чушь", - заявил он, отметив, что такое предложение "вовлекает натовские войска в войну на Украине".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине, а не в Польше.
До этого глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
23 ноября, 23:29
Польша призвала ФРГ передать предназначавшиеся Варшаве ЗРК Patriot Украине
 
В миреЯрослав КачиньскийМариуш БлащакМатеуш МоравецкийПольшаУкраинаРоссияНАТОEurofighter Typhoon
 
 
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