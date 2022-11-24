https://ria.ru/20221124/polsha-1834008050.html

Поляки раскритиковали власти за идею разместить немецкие ЗРК на Украине

Поляки раскритиковали власти за идею разместить немецкие ЗРК на Украине - РИА Новости, 24.11.2022

Поляки раскритиковали власти за идею разместить немецкие ЗРК на Украине

Польская оппозиция резко критикует власти республики за предложение разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польше, а на Украине. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:51

2022-11-24T16:51

2022-11-24T16:51

в мире

ярослав качиньский

мариуш блащак

матеуш моравецкий

польша

украина

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_90f3beefdaf86719ef48cffcfea5acb6.jpg

ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Польская оппозиция резко критикует власти республики за предложение разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польше, а на Украине."Это безумие. Действия в ущерб Польше. Германофобия, интеллектуальная изоляция Качиньского или Блащака приводит к тому, что они отталкивают руку, протянутую Польше", - заявил журналистам депутат сейма Анджей Шейна, представляющий фракцию "Левых сил".Он считает, что "если в Польшу ударит какая-либо ракета, будь то российская или случайно украинская, или она долетит за 10 минут до Варшавы и никто ее не собьет, то за это будут лично отвечать Качиньский, Блащак, Дуда и Моравецкий".В свою очередь, депутат сейма от "Гражданской коалиции", бывший министр иностранных дел Польши Дариуш Росати заявил, что "PIS с Качиньским так увязли в ловушке антинемецкой риторики, что отвергают предложение Германии".Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине, а не в Польше.До этого глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221124/polsha-1833877796.html

https://ria.ru/20221123/patriot-1833807648.html

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ярослав качиньский, мариуш блащак, матеуш моравецкий, польша, украина, россия, нато, eurofighter typhoon