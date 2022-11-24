https://ria.ru/20221124/polsha-1833983479.html

Польский политик обругал немцев из-за России и назвал Запад "паршивым"

Польский политик обругал немцев из-за России и назвал Запад "паршивым" - РИА Новости, 24.11.2022

Польский политик обругал немцев из-за России и назвал Запад "паршивым"

Предложение министра обороны Германии Кристины Ламбрехт передать Польше системы ПВО и истребители вызвало гнев у местного депутата от правящей партии "Право и... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:49

2022-11-24T15:49

2022-11-24T16:33

в мире

германия

польша

россия

право и справедливость

зрк с-300

инцидент с падением ракет в польше

кристина ламбрехт

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Предложение министра обороны Германии Кристины Ламбрехт передать Польше системы ПВО и истребители вызвало гнев у местного депутата от правящей партии "Право и справедливость" Марека Суски. Свою позицию он высказал в эфире Telewizja Republika.Предложение главы немецкого оборонного ведомства прозвучало после инцидента с падением двух украинских ракет для комплекса С-300 на польской территории."А они (предложенные Германией самолеты. — Прим. ред.) не будут ржавые, со складов?" — спросил политик.Он напомнил, что Берлин обещал военную помощь Вильнюсу, но литовская сторона до сих пор ее не получила."Это как было с помощью Украине: они не могли найти ее на карте, чтобы отправить эти каски", — продолжил Суски.Он добавил, что отправленные Германией каски оказались предназначены для стройки, а не для использования в военных целях."Литву на карте найти не могут, интересно, как будет с Польшей. У Германии с этим большие проблемы. Она скорее стремится договориться с Востоком — с Москвой", — заявил депутат.По его мнению, все договоренности между Германией и Россией направлены против Польши. Также он предположил, что Москва и Берлин готовят новое соглашение.В заключение депутат процитировал польского лидера 1920-1930-х годов Юзефа Пилсудского, назвавшего Запад "паршивым".Инцидент с падением двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе произошел вечером 15 ноября. Тогда погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.При этом в Минобороны России рассказали, что не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация.Эксперты пришли к выводу, что на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221122/rakety-1833261809.html

https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833663974.html

https://ria.ru/20221124/putin-1833902455.html

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в мире, германия, польша, россия, право и справедливость, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше, кристина ламбрехт, анджей дуда