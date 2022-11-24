https://ria.ru/20221124/polsha-1833983479.html
Польский политик обругал немцев из-за России и назвал Запад "паршивым"
Польский политик обругал немцев из-за России и назвал Запад "паршивым" - РИА Новости, 24.11.2022
Польский политик обругал немцев из-за России и назвал Запад "паршивым"
Предложение министра обороны Германии Кристины Ламбрехт передать Польше системы ПВО и истребители вызвало гнев у местного депутата от правящей партии "Право и... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:49
2022-11-24T15:49
2022-11-24T16:33
в мире
германия
польша
россия
право и справедливость
зрк с-300
инцидент с падением ракет в польше
кристина ламбрехт
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Предложение министра обороны Германии Кристины Ламбрехт передать Польше системы ПВО и истребители вызвало гнев у местного депутата от правящей партии "Право и справедливость" Марека Суски. Свою позицию он высказал в эфире Telewizja Republika.Предложение главы немецкого оборонного ведомства прозвучало после инцидента с падением двух украинских ракет для комплекса С-300 на польской территории."А они (предложенные Германией самолеты. — Прим. ред.) не будут ржавые, со складов?" — спросил политик.Он напомнил, что Берлин обещал военную помощь Вильнюсу, но литовская сторона до сих пор ее не получила."Это как было с помощью Украине: они не могли найти ее на карте, чтобы отправить эти каски", — продолжил Суски.Он добавил, что отправленные Германией каски оказались предназначены для стройки, а не для использования в военных целях."Литву на карте найти не могут, интересно, как будет с Польшей. У Германии с этим большие проблемы. Она скорее стремится договориться с Востоком — с Москвой", — заявил депутат.По его мнению, все договоренности между Германией и Россией направлены против Польши. Также он предположил, что Москва и Берлин готовят новое соглашение.В заключение депутат процитировал польского лидера 1920-1930-х годов Юзефа Пилсудского, назвавшего Запад "паршивым".Инцидент с падением двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе произошел вечером 15 ноября. Тогда погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.При этом в Минобороны России рассказали, что не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация.Эксперты пришли к выводу, что на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20221122/rakety-1833261809.html
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в мире, германия, польша, россия, право и справедливость, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше, кристина ламбрехт, анджей дуда
В мире, Германия, Польша, Россия, Право и справедливость, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше, Кристина Ламбрехт, Анджей Дуда
15:49 24.11.2022 (обновлено: 16:33 24.11.2022)
Польский политик обругал немцев из-за России и назвал Запад "паршивым"
Польский депутат Суски назвал Запад "паршивым" и обругал немцев из-за отношения к России
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Предложение министра обороны Германии Кристины Ламбрехт передать Польше системы ПВО и истребители вызвало гнев у местного депутата от правящей партии "Право и справедливость" Марека Суски. Свою позицию он высказал в эфире Telewizja Republika
.
Предложение главы немецкого оборонного ведомства прозвучало после инцидента с падением двух украинских ракет для комплекса С-300
на польской территории.
"А они (предложенные Германией самолеты. — Прим. ред.) не будут ржавые, со складов?" — спросил политик.
Он напомнил, что Берлин обещал военную помощь Вильнюсу, но литовская сторона до сих пор ее не получила.
"Это как было с помощью Украине
: они не могли найти ее на карте, чтобы отправить эти каски", — продолжил Суски.
Он добавил, что отправленные Германией каски оказались предназначены для стройки, а не для использования в военных целях.
"Литву на карте найти не могут, интересно, как будет с Польшей. У Германии с этим большие проблемы. Она скорее стремится договориться с Востоком — с Москвой", — заявил депутат.
По его мнению, все договоренности между Германией и Россией направлены против Польши. Также он предположил, что Москва и Берлин готовят новое соглашение.
"Потому что надо здесь быстро добиться мира, потому что Германия не будет мерзнуть за какую-то Украину", — добавил Суски.
В заключение депутат процитировал польского лидера 1920-1930-х годов Юзефа Пилсудского
, назвавшего Запад "паршивым".
Инцидент с падением двух ракет в Люблинском воеводстве
на польско-украинской границе произошел вечером 15 ноября. Тогда погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства. Позже президент Польши Анджей Дуда
заявил, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.
При этом в Минобороны России рассказали, что не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация.
Эксперты пришли к выводу, что на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.