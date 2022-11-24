https://ria.ru/20221124/polsha-1833882760.html

В Варшаве назвали предложение ЕК по максимальной цене на газ шуточным

В Варшаве назвали предложение ЕК по максимальной цене на газ шуточным - РИА Новости, 24.11.2022

В Варшаве назвали предложение ЕК по максимальной цене на газ шуточным

Польша не воспринимает серьезно предложение Еврокомиссии по максимальной цене на газ, заявила журналистам министр климата и окружающей среды страны Анна Москва. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:52

2022-11-24T11:52

2022-11-24T11:52

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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Польша не воспринимает серьезно предложение Еврокомиссии по максимальной цене на газ, заявила журналистам министр климата и окружающей среды страны Анна Москва.Европейская комиссия предлагает установить верхний предел цен на природный газ на уровне 275 евро за мегаватт-час (около 95 кубометров)."Мы по-прежнему ожидаем окончательного предложения, и в очередной раз мы сегодня приехали за этим предложением. Предложение, которое появилось позавчера, мы рассматриваем как шутку. Тяжело серьезно к нему подойти", - сказала Москва."Оно было представлено в последний момент и абсолютно отходит от того, что предлагали государства – члены. Предлагаемая там цена неудовлетворительна, так как она выше, чем сегодняшние цены на рынке", - пояснила польский министр.По ее словам, большинство стран ЕС не согласятся на такое предложение. "Я не знаю, кто сегодня был бы в состоянии это предложение поддержать, мне кажется, что никто", - сказала Москва.Объем газа принято измерять в Европе в мегаваттах в час (МВт.ч), при этом в России учет идет в кубометрах. Различие связано с тем, что европейский подход основывается на количестве энергии, которую возможно выработать из поставляемого газа. Так, чем выше теплотворная способность или калорийность газа, тем меньший его объем необходим, чтобы вскипятить, например, литр воды, и тем более он дорогой. В Европе такой подход считается более объективным.

https://ria.ru/20221124/potolok-1833845751.html

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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