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Премьер Польши поддержал идею разместить ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/polsha-1833877796.html
Премьер Польши поддержал идею разместить ЗРК Patriot на Украине
Премьер Польши поддержал идею разместить ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 24.11.2022
Премьер Польши поддержал идею разместить ЗРК Patriot на Украине
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий согласился с идеей, что немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot надо разместить на Украине, а не в Польше. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:38
2022-11-24T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
матеуш моравецкий
польша
украина
нато
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий согласился с идеей, что немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot надо разместить на Украине, а не в Польше.Ранее с такой идеей выступили председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. До этого глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot."Восточная граница Польши и западная граница Украины, как мы убедились по последнему происшествию в Пшеводуве, - это одно и то же пространство. Мы хотели бы, чтобы это пространство было защищено как можно лучше. Конечно, мы обсуждали, как лучше всего использовать немецкое предложение, чтобы защищать как можно большую часть этой территории, находящейся под угрозой. Я думаю, что предложение, которое мы сделали, будет хорошим предложением, которое защитит этот участок земли, нашу границу", - заявил Моравецкий журналистам перед вылетом в Словакию на саммит Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, "высока вероятность", что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны РФ заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221121/polsha-1833177730.html
https://ria.ru/20221122/duda-1833310862.html
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в мире, матеуш моравецкий, польша, украина, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Матеуш Моравецкий, Польша, Украина, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
11:38 24.11.2022
 
Премьер Польши поддержал идею разместить ЗРК Patriot на Украине

Моравецкий поддержал идею разместить ЗРК Patriot на Украине для защиты Польши

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий согласился с идеей, что немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot надо разместить на Украине, а не в Польше.
Ранее с такой идеей выступили председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. До этого глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 18:57
СМИ назвало польскую армию "возможно, лучшей в Европе"
"Восточная граница Польши и западная граница Украины, как мы убедились по последнему происшествию в Пшеводуве, - это одно и то же пространство. Мы хотели бы, чтобы это пространство было защищено как можно лучше. Конечно, мы обсуждали, как лучше всего использовать немецкое предложение, чтобы защищать как можно большую часть этой территории, находящейся под угрозой. Я думаю, что предложение, которое мы сделали, будет хорошим предложением, которое защитит этот участок земли, нашу границу", - заявил Моравецкий журналистам перед вылетом в Словакию на саммит Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, "высока вероятность", что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны РФ заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 12:25
Дуда заявил пранкерам, что не хочет войны с Россией из-за ЧП с ракетами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМатеуш МоравецкийПольшаУкраинаНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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