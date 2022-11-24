https://ria.ru/20221124/pol-1833929100.html
В Госдуму внесли проект о запрете смены пола без медицинских показаний
В Госдуму внесли проект о запрете смены пола без медицинских показаний - РИА Новости, 24.11.2022
В Госдуму внесли проект о запрете смены пола без медицинских показаний
Депутат ГД Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить коррекцию половой принадлежности в случае отсутствия медицинских... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:38
2022-11-24T13:38
2022-11-24T13:49
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Депутат ГД Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить коррекцию половой принадлежности в случае отсутствия медицинских показаний, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Изменение, коррекция половой принадлежности граждан допускается при наличии медицинских показаний на основании мотивированного заключения врачебной комиссии медицинской организации и информированного добровольного согласия гражданина",- сообщается в тексте проекта.
https://ria.ru/20221124/lgbt-1833904986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, виталий милонов, россия, медицина, здоровье - общество, политика, единая россия
Госдума РФ, Общество, Виталий Милонов, Россия, Медицина, Здоровье - Общество, Политика, Единая Россия
13:38 24.11.2022 (обновлено: 13:49 24.11.2022)
В Госдуму внесли проект о запрете смены пола без медицинских показаний
Депутат Милонов внес в Госдуму законопроект о запрете смены пола без медицинских показаний