https://ria.ru/20221124/pol-1833929100.html

В Госдуму внесли проект о запрете смены пола без медицинских показаний

В Госдуму внесли проект о запрете смены пола без медицинских показаний - РИА Новости, 24.11.2022

В Госдуму внесли проект о запрете смены пола без медицинских показаний

Депутат ГД Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить коррекцию половой принадлежности в случае отсутствия медицинских... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:38

2022-11-24T13:38

2022-11-24T13:49

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Депутат ГД Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить коррекцию половой принадлежности в случае отсутствия медицинских показаний, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Изменение, коррекция половой принадлежности граждан допускается при наличии медицинских показаний на основании мотивированного заключения врачебной комиссии медицинской организации и информированного добровольного согласия гражданина",- сообщается в тексте проекта.

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Владимир Лаврентьев

госдума рф, общество, виталий милонов, россия, медицина, здоровье - общество, политика, единая россия