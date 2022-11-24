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В Госдуму внесли проект о запрете смены пола без медицинских показаний - РИА Новости, 24.11.2022
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В Госдуму внесли проект о запрете смены пола без медицинских показаний
В Госдуму внесли проект о запрете смены пола без медицинских показаний - РИА Новости, 24.11.2022
В Госдуму внесли проект о запрете смены пола без медицинских показаний
Депутат ГД Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить коррекцию половой принадлежности в случае отсутствия медицинских... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:38
2022-11-24T13:49
госдума рф
общество
виталий милонов
россия
медицина
здоровье - общество
политика
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Депутат ГД Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить коррекцию половой принадлежности в случае отсутствия медицинских показаний, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Изменение, коррекция половой принадлежности граждан допускается при наличии медицинских показаний на основании мотивированного заключения врачебной комиссии медицинской организации и информированного добровольного согласия гражданина",- сообщается в тексте проекта.
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Госдума РФ, Общество, Виталий Милонов, Россия, Медицина, Здоровье - Общество, Политика, Единая Россия
13:38 24.11.2022 (обновлено: 13:49 24.11.2022)
 
В Госдуму внесли проект о запрете смены пола без медицинских показаний

Депутат Милонов внес в Госдуму законопроект о запрете смены пола без медицинских показаний

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Депутат ГД Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить коррекцию половой принадлежности в случае отсутствия медицинских показаний, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"Изменение, коррекция половой принадлежности граждан допускается при наличии медицинских показаний на основании мотивированного заключения врачебной комиссии медицинской организации и информированного добровольного согласия гражданина",- сообщается в тексте проекта.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 12:53
Володин прокомментировал просьбу Блинкена отозвать проект об ЛГБТ
 
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