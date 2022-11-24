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На Украине задерживаются более 80 поездов из-за ситуации в энергетике - РИА Новости, 24.11.2022
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https://ria.ru/20221124/poezda-1833859755.html
На Украине задерживаются более 80 поездов из-за ситуации в энергетике
На Украине задерживаются более 80 поездов из-за ситуации в энергетике - РИА Новости, 24.11.2022
На Украине задерживаются более 80 поездов из-за ситуации в энергетике
Более 80 поездов на Украине следуют с опозданием более чем на час из-за ситуации с энергоснабжением, сообщили в компании "Украинские железные дороги"... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:54
2022-11-24T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
украинская железная дорога
укрзализныця
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Более 80 поездов на Украине следуют с опозданием более чем на час из-за ситуации с энергоснабжением, сообщили в компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено."Не без трудностей, но железная дорога продолжает движение. По состоянию на 9.00 (10.00 мск) 95 наших поездов, несмотря ни на что, продолжают движение. Из-за обесточивания большой части сети 81 из них имеет задержку более часа", - говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram-канале.По информации компании, самая большая задержка в движении – почти 13 часов – у поезда Краматорск-Киев. Поезда Киев-Ужгород, Харьков-Ужгород, Запорожье-Львов следуют с опозданием около 11 часов.
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в мире, украина, украинская железная дорога, укрзализныця
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Украинская железная дорога, Укрзализныця
10:54 24.11.2022
 
На Украине задерживаются более 80 поездов из-за ситуации в энергетике

На Украине задерживается 81 поезд более чем на час из-за проблем с энергоснабжением

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПоезд "Украинских железных дорог"
Поезд Украинских железных дорог - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поезд "Украинских железных дорог". Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Более 80 поездов на Украине следуют с опозданием более чем на час из-за ситуации с энергоснабжением, сообщили в компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
"Не без трудностей, но железная дорога продолжает движение. По состоянию на 9.00 (10.00 мск) 95 наших поездов, несмотря ни на что, продолжают движение. Из-за обесточивания большой части сети 81 из них имеет задержку более часа", - говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram-канале.
По информации компании, самая большая задержка в движении – почти 13 часов – у поезда Краматорск-Киев. Поезда Киев-Ужгород, Харьков-Ужгород, Запорожье-Львов следуют с опозданием около 11 часов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУкраинская железная дорогаУкрзализныця
 
 
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