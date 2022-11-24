https://ria.ru/20221124/poezda-1833859755.html

На Украине задерживаются более 80 поездов из-за ситуации в энергетике

На Украине задерживаются более 80 поездов из-за ситуации в энергетике - РИА Новости, 24.11.2022

На Украине задерживаются более 80 поездов из-за ситуации в энергетике

Более 80 поездов на Украине следуют с опозданием более чем на час из-за ситуации с энергоснабжением, сообщили в компании "Украинские железные дороги"... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:54

2022-11-24T10:54

2022-11-24T10:54

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укрзализныця

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Более 80 поездов на Украине следуют с опозданием более чем на час из-за ситуации с энергоснабжением, сообщили в компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено."Не без трудностей, но железная дорога продолжает движение. По состоянию на 9.00 (10.00 мск) 95 наших поездов, несмотря ни на что, продолжают движение. Из-за обесточивания большой части сети 81 из них имеет задержку более часа", - говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram-канале.По информации компании, самая большая задержка в движении – почти 13 часов – у поезда Краматорск-Киев. Поезда Киев-Ужгород, Харьков-Ужгород, Запорожье-Львов следуют с опозданием около 11 часов.

https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, украинская железная дорога, укрзализныця