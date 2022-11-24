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Турция готовит проект скоростных поездов из Анкары в Стамбул

Турция готовит проект скоростных поездов из Анкары в Стамбул - РИА Новости, 24.11.2022

Турция готовит проект скоростных поездов из Анкары в Стамбул

Правительство Турции готовит проект строительства линии для высокоскоростных поездов, предполагающий, что время в пути между Анкарой и Стамбулом сократится с... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:13

2022-11-24T09:13

2022-11-24T11:13

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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Правительство Турции готовит проект строительства линии для высокоскоростных поездов, предполагающий, что время в пути между Анкарой и Стамбулом сократится с примерно 5 часов до 80 минут, пишет газета Star."За 20 лет пребывания у власти правительство, реализовавшее множество гигантских проектов, принялось за строительство линии высокоскоростных поездов, которые сократят расстояние между Анкарой и Стамбулом до 80 минут. Гигантский проект позволит сократить время в пути между двумя городами, которое в настоящее время составляет около 5 часов, до 80 минут. Пропускная способность линии составит 240 тысяч пассажиров в день", - пишет издание.Сообщается, что министерство транспорта и инфраструктуры начало технико-экономическое обоснование линии, которая "переведет Турцию в другую транспортную лигу"."После проведения исследований станут известны такие подробности, как маршрут, способ строительства и время закладки фундамента. Высокоскоростной поезд (HSR), курсирующий между Анкарой и Стамбулом, может развивать максимальную скорость 250 км. Скорость движения по новой линии достигнет 350 километров. Поездка на скоростном поезде станет для граждан еще более выгодной, чем путешествие на самолете", - уточняет издание.В рамках проекта, по оценкам, предстоит построить около 70 туннелей и порядка 40 виадуков."Когда строительство линии будет завершено, она сможет перевозить 240 тысяч пассажиров в день и 88 миллионов пассажиров в год, облегчая нагрузку на автомобильный транспорт", - указывает газета.

https://ria.ru/20221124/turtsiya-1830441616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, стамбул, анкара, турция, новости - туризм