https://ria.ru/20221124/poezda-1833834924.html
Турция готовит проект скоростных поездов из Анкары в Стамбул
Турция готовит проект скоростных поездов из Анкары в Стамбул - РИА Новости, 24.11.2022
Турция готовит проект скоростных поездов из Анкары в Стамбул
Правительство Турции готовит проект строительства линии для высокоскоростных поездов, предполагающий, что время в пути между Анкарой и Стамбулом сократится с... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:13
2022-11-24T09:13
2022-11-24T11:13
в мире
стамбул
анкара
турция
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831443534_0:156:2972:1828_1920x0_80_0_0_987f1d71f23a371be475389a24175a16.jpg
АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Правительство Турции готовит проект строительства линии для высокоскоростных поездов, предполагающий, что время в пути между Анкарой и Стамбулом сократится с примерно 5 часов до 80 минут, пишет газета Star."За 20 лет пребывания у власти правительство, реализовавшее множество гигантских проектов, принялось за строительство линии высокоскоростных поездов, которые сократят расстояние между Анкарой и Стамбулом до 80 минут. Гигантский проект позволит сократить время в пути между двумя городами, которое в настоящее время составляет около 5 часов, до 80 минут. Пропускная способность линии составит 240 тысяч пассажиров в день", - пишет издание.Сообщается, что министерство транспорта и инфраструктуры начало технико-экономическое обоснование линии, которая "переведет Турцию в другую транспортную лигу"."После проведения исследований станут известны такие подробности, как маршрут, способ строительства и время закладки фундамента. Высокоскоростной поезд (HSR), курсирующий между Анкарой и Стамбулом, может развивать максимальную скорость 250 км. Скорость движения по новой линии достигнет 350 километров. Поездка на скоростном поезде станет для граждан еще более выгодной, чем путешествие на самолете", - уточняет издание.В рамках проекта, по оценкам, предстоит построить около 70 туннелей и порядка 40 виадуков."Когда строительство линии будет завершено, она сможет перевозить 240 тысяч пассажиров в день и 88 миллионов пассажиров в год, облегчая нагрузку на автомобильный транспорт", - указывает газета.
https://ria.ru/20221124/turtsiya-1830441616.html
стамбул
анкара
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831443534_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4bc1dcea2b9d037c0390eb19fa120673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, анкара, турция, новости - туризм
В мире, Стамбул, Анкара, Турция, Туризм, Новости - Туризм
09:13 24.11.2022 (обновлено: 11:13 24.11.2022)
Турция готовит проект скоростных поездов из Анкары в Стамбул
Турция готовит проект скоростных поездов, чтобы путь из Анкары в Стамбул занимал 80 минут
АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости.
Правительство Турции готовит проект строительства линии для высокоскоростных поездов, предполагающий, что время в пути между Анкарой и Стамбулом сократится с примерно 5 часов до 80 минут, пишет газета Star
.
"За 20 лет пребывания у власти правительство, реализовавшее множество гигантских проектов, принялось за строительство линии высокоскоростных поездов, которые сократят расстояние между Анкарой и Стамбулом до 80 минут. Гигантский проект позволит сократить время в пути между двумя городами, которое в настоящее время составляет около 5 часов, до 80 минут. Пропускная способность линии составит 240 тысяч пассажиров в день", - пишет издание.
Сообщается, что министерство транспорта и инфраструктуры начало технико-экономическое обоснование линии, которая "переведет Турцию в другую транспортную лигу".
"После проведения исследований станут известны такие подробности, как маршрут, способ строительства и время закладки фундамента. Высокоскоростной поезд (HSR), курсирующий между Анкарой и Стамбулом, может развивать максимальную скорость 250 км. Скорость движения по новой линии достигнет 350 километров. Поездка на скоростном поезде станет для граждан еще более выгодной, чем путешествие на самолете", - уточняет издание.
В рамках проекта, по оценкам, предстоит построить около 70 туннелей и порядка 40 виадуков.
"Когда строительство линии будет завершено, она сможет перевозить 240 тысяч пассажиров в день и 88 миллионов пассажиров в год, облегчая нагрузку на автомобильный транспорт", - указывает газета.