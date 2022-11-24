На Украине поезд с 400 пассажирами застрял в пути почти на сутки
Поезд Краматорск — Киев с 400 пассажирами вместо семи часов пробыл в пути почти сутки
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 400 пассажиров скоростного поезда Краматорск - Киев вынуждены были провести в пути почти сутки, сообщила компания "Украинские железные дороги".
"Более 400 пассажиров рейса Интерсити+ №711 из Краматорска, проведших в пути почти сутки, наконец, прибыли в Киев", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Согласно данным на сайте перевозчика, поезд Краматорск - Киев должен завершать рейс в одну сторону менее чем за семь часов, отправляясь в 14.32 по местному времени и прибывая в 21.14. Компания заявила, что пассажиров застрявшего в пути поезда встретили на вокзале "горячим чаем и сэндвичами".
Перевозчик также сообщает о серьезных задержках в графике других поездов. На час и более задерживаются 50 поездов, еще четыре - менее часа, два рейса задерживаются более чем на 13 часов.
В среду вечером "Украинские железные дороги" сообщили, что 22 рейса компании задерживаются более чем на час. Компания предупреждала о нарушениях графика движения поездов, сообщала о вводе в работу резервных тепловозов.
Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.
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По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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