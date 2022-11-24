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На Украине поезд с 400 пассажирами застрял в пути почти на сутки - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/poezd-1834048170.html
На Украине поезд с 400 пассажирами застрял в пути почти на сутки
На Украине поезд с 400 пассажирами застрял в пути почти на сутки - РИА Новости, 24.11.2022
На Украине поезд с 400 пассажирами застрял в пути почти на сутки
Более 400 пассажиров скоростного поезда Краматорск - Киев вынуждены были провести в пути почти сутки, сообщила компания "Украинские железные дороги". РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:46
2022-11-24T18:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
украинская железная дорога
краматорск
киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 400 пассажиров скоростного поезда Краматорск - Киев вынуждены были провести в пути почти сутки, сообщила компания "Украинские железные дороги"."Более 400 пассажиров рейса Интерсити+ №711 из Краматорска, проведших в пути почти сутки, наконец, прибыли в Киев", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Согласно данным на сайте перевозчика, поезд Краматорск - Киев должен завершать рейс в одну сторону менее чем за семь часов, отправляясь в 14.32 по местному времени и прибывая в 21.14. Компания заявила, что пассажиров застрявшего в пути поезда встретили на вокзале "горячим чаем и сэндвичами".Перевозчик также сообщает о серьезных задержках в графике других поездов. На час и более задерживаются 50 поездов, еще четыре - менее часа, два рейса задерживаются более чем на 13 часов.В среду вечером "Украинские железные дороги" сообщили, что 22 рейса компании задерживаются более чем на час. Компания предупреждала о нарушениях графика движения поездов, сообщала о вводе в работу резервных тепловозов.Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221118/kherson-1832452331.html
https://ria.ru/20221115/poezd-1831556798.html
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украина
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в мире, украина, украинская железная дорога, краматорск, киев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Украинская железная дорога, Краматорск, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:46 24.11.2022
 
На Украине поезд с 400 пассажирами застрял в пути почти на сутки

Поезд Краматорск — Киев с 400 пассажирами вместо семи часов пробыл в пути почти сутки

© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в медиабанкЦентральный железнодорожный вокзал в Киеве
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Фурман
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Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 400 пассажиров скоростного поезда Краматорск - Киев вынуждены были провести в пути почти сутки, сообщила компания "Украинские железные дороги".
"Более 400 пассажиров рейса Интерсити+ №711 из Краматорска, проведших в пути почти сутки, наконец, прибыли в Киев", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Согласно данным на сайте перевозчика, поезд Краматорск - Киев должен завершать рейс в одну сторону менее чем за семь часов, отправляясь в 14.32 по местному времени и прибывая в 21.14. Компания заявила, что пассажиров застрявшего в пути поезда встретили на вокзале "горячим чаем и сэндвичами".
Железнодорожный вокзал в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 13:05Специальная военная операция на Украине
"Укрзализныця" объявила о запуске поездов в Херсон
Перевозчик также сообщает о серьезных задержках в графике других поездов. На час и более задерживаются 50 поездов, еще четыре - менее часа, два рейса задерживаются более чем на 13 часов.
В среду вечером "Украинские железные дороги" сообщили, что 22 рейса компании задерживаются более чем на час. Компания предупреждала о нарушениях графика движения поездов, сообщала о вводе в работу резервных тепловозов.
Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 11:40
На Украине впервые с февраля запустили поезд из Киева в Николаев
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Тепловоз - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 14:37
"Укрзализныця" запустила тепловозы по некоторым маршрутам
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУкраинская железная дорогаКраматорскКиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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