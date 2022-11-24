https://ria.ru/20221124/podderzhka-1833998403.html

Путин попросил проработать меры поддержки специалистов в области ИИ

Путин попросил проработать меры поддержки специалистов в области ИИ - РИА Новости, 24.11.2022

Путин попросил проработать меры поддержки специалистов в области ИИ

Президент России Владимир Путин попросил кабмин проработать меры поддержки специалистов в области Искусственного интеллекта. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:24

2022-11-24T16:24

2022-11-24T16:24

общество

владимир путин

россия

технологии

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин проработать меры поддержки специалистов в области Искусственного интеллекта."Прошу вас представить свои предложения. Есть набор мер: льготная ипотека, отсрочка на военную службу, упрощение процедуры трудоустройства, получение вида на жительство для иностранцев. Есть свой набор. Надо его развивать и совершенствовать", - сказал он на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту (AIJ).Путин подчеркнул, что надо создавать привлекательные условия работы в России для специалистов в сфере ИИ.

https://ria.ru/20221124/intellekt-1833975245.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, владимир путин, россия, технологии