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Путин попросил проработать меры поддержки специалистов в области ИИ - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин попросил проработать меры поддержки специалистов в области ИИ
Путин попросил проработать меры поддержки специалистов в области ИИ - РИА Новости, 24.11.2022
Путин попросил проработать меры поддержки специалистов в области ИИ
Президент России Владимир Путин попросил кабмин проработать меры поддержки специалистов в области Искусственного интеллекта. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:24
2022-11-24T16:24
общество
владимир путин
россия
технологии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин проработать меры поддержки специалистов в области Искусственного интеллекта."Прошу вас представить свои предложения. Есть набор мер: льготная ипотека, отсрочка на военную службу, упрощение процедуры трудоустройства, получение вида на жительство для иностранцев. Есть свой набор. Надо его развивать и совершенствовать", - сказал он на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту (AIJ).Путин подчеркнул, что надо создавать привлекательные условия работы в России для специалистов в сфере ИИ.
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общество, владимир путин, россия, технологии
Общество, Владимир Путин, Россия, Технологии
16:24 24.11.2022
 
Путин попросил проработать меры поддержки специалистов в области ИИ

Путин попросил проработать меры поддержки специалистов в области искусственного интеллекта

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин проработать меры поддержки специалистов в области Искусственного интеллекта.
"Прошу вас представить свои предложения. Есть набор мер: льготная ипотека, отсрочка на военную службу, упрощение процедуры трудоустройства, получение вида на жительство для иностранцев. Есть свой набор. Надо его развивать и совершенствовать", - сказал он на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту (AIJ).
Путин подчеркнул, что надо создавать привлекательные условия работы в России для специалистов в сфере ИИ.
Президент России Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта, 24 ноября 2022 года - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 15:26
Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта
 
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