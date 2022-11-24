https://ria.ru/20221124/pobeditel-1834026349.html

Фильм "ТОК" о Мариуполе стал победителем фестиваля "Соль Земли"

Фильм "ТОК" о Мариуполе стал победителем фестиваля "Соль Земли" - РИА Новости, 24.11.2022

Фильм "ТОК" о Мариуполе стал победителем фестиваля "Соль Земли"

Документальный фильм "Мирные" студии "ТОК" медиагруппы "Россия сегодня" завоевал первое место на юбилейном XV фестивале "Соль Земли". Жюри отметило проект в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:40

2022-11-24T17:40

2022-11-24T17:40

мариуполь

миа "россия сегодня"

новости агентства

кино

кино и сериалы

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834019499_0:169:1280:889_1920x0_80_0_0_656491ba688cf121a5a3046baea1d9cf.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Документальный фильм "Мирные" студии "ТОК" медиагруппы "Россия сегодня" завоевал первое место на юбилейном XV фестивале "Соль Земли". Жюри отметило проект в номинации "Камо грядеши?" ("Куда идем?")."Мирные" — это рассказ о том, как Мариуполь и его окрестности превратились в зону страха и бесконечных обстрелов. О людях, одни из которых привыкают к лишениям и остаются жить в городе, а другие бросают всё и уезжают туда, где безопаснее. Журналисты привезли из зоны боевых действий уникальные видеоматериалы.Над фильмом работали автор Регина Орехова, оператор Слава Навалов, режиссер монтажа Михаил Антоненко, исполнительный продюсер Александра Гринева, а также главный редактор "ТОК" Ольга Анисимова. "Приз - статуэтка Архангела Михаила - очень символичен в данном случае. Ведь этот святой считается покровителем воинов", – отметила Регина Орехова.Кинофестиваль "Соль земли" был учрежден в 2008 году. Он проводится под эгидой В основе фестиваля лежит профессиональный конкурс документальных фильмов, которые оценивает профессиональное жюри. Организаторы фестиваля стремятся представить зрителю ленты, демонстрирующие такие важные качества, как милосердие, сострадание, патриотизм, вера, готовность отдать свою жизнь за землю, освященную кровью наших предков."ТОК" появился как мультиплатформенное СМИ в 2017 году в составе медиагруппы "Россия сегодня". Сегодня это студия документального кино, которая снимает фильмы, интервью и специальные репортажи как в новостном, так и в развлекательном жанрах. Работы "ТОК" были номинантами крупных кинофестивалей, в том числе BeatFilm, ArtDocFest и др. Студия активно работает с онлайн-кинотеатрами над созданием оригинального документального контента.

https://ria.ru/20220923/serial-1818931716.html

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мариуполь, миа "россия сегодня", новости агентства, кино, кино и сериалы, культура