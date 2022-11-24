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Фильм "ТОК" о Мариуполе стал победителем фестиваля "Соль Земли" - РИА Новости, 24.11.2022
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Фильм "ТОК" о Мариуполе стал победителем фестиваля "Соль Земли"
Фильм "ТОК" о Мариуполе стал победителем фестиваля "Соль Земли" - РИА Новости, 24.11.2022
Фильм "ТОК" о Мариуполе стал победителем фестиваля "Соль Земли"
Документальный фильм "Мирные" студии "ТОК" медиагруппы "Россия сегодня" завоевал первое место на юбилейном XV фестивале "Соль Земли". Жюри отметило проект в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:40
2022-11-24T17:40
мариуполь
миа "россия сегодня"
новости агентства
кино
кино и сериалы
культура
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Документальный фильм "Мирные" студии "ТОК" медиагруппы "Россия сегодня" завоевал первое место на юбилейном XV фестивале "Соль Земли". Жюри отметило проект в номинации "Камо грядеши?" ("Куда идем?")."Мирные" — это рассказ о том, как Мариуполь и его окрестности превратились в зону страха и бесконечных обстрелов. О людях, одни из которых привыкают к лишениям и остаются жить в городе, а другие бросают всё и уезжают туда, где безопаснее. Журналисты привезли из зоны боевых действий уникальные видеоматериалы.Над фильмом работали автор Регина Орехова, оператор Слава Навалов, режиссер монтажа Михаил Антоненко, исполнительный продюсер Александра Гринева, а также главный редактор "ТОК" Ольга Анисимова. "Приз - статуэтка Архангела Михаила - очень символичен в данном случае. Ведь этот святой считается покровителем воинов", – отметила Регина Орехова.Кинофестиваль "Соль земли" был учрежден в 2008 году. Он проводится под эгидой В основе фестиваля лежит профессиональный конкурс документальных фильмов, которые оценивает профессиональное жюри. Организаторы фестиваля стремятся представить зрителю ленты, демонстрирующие такие важные качества, как милосердие, сострадание, патриотизм, вера, готовность отдать свою жизнь за землю, освященную кровью наших предков."ТОК" появился как мультиплатформенное СМИ в 2017 году в составе медиагруппы "Россия сегодня". Сегодня это студия документального кино, которая снимает фильмы, интервью и специальные репортажи как в новостном, так и в развлекательном жанрах. Работы "ТОК" были номинантами крупных кинофестивалей, в том числе BeatFilm, ArtDocFest и др. Студия активно работает с онлайн-кинотеатрами над созданием оригинального документального контента.
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РИА Новости
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96
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мариуполь, миа "россия сегодня", новости агентства, кино, кино и сериалы, культура
Мариуполь, МИА "Россия сегодня", Новости агентства, кино, Кино и сериалы, Культура
17:40 24.11.2022
 

Фильм "ТОК" о Мариуполе стал победителем фестиваля "Соль Земли"

© РИА Новости Регина Орехова, автор фильма "ТОК", держит в руках награду победителя на фестивале "Соль Земли"
 Регина Орехова, автор фильма ТОК, держит в руках награду победителя на фестивале Соль Земли - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости
Регина Орехова, автор фильма "ТОК", держит в руках награду победителя на фестивале "Соль Земли"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Документальный фильм "Мирные" студии "ТОК" медиагруппы "Россия сегодня" завоевал первое место на юбилейном XV фестивале "Соль Земли". Жюри отметило проект в номинации "Камо грядеши?" ("Куда идем?").
"Мирные" — это рассказ о том, как Мариуполь и его окрестности превратились в зону страха и бесконечных обстрелов. О людях, одни из которых привыкают к лишениям и остаются жить в городе, а другие бросают всё и уезжают туда, где безопаснее. Журналисты привезли из зоны боевых действий уникальные видеоматериалы.
Над фильмом работали автор Регина Орехова, оператор Слава Навалов, режиссер монтажа Михаил Антоненко, исполнительный продюсер Александра Гринева, а также главный редактор "ТОК" Ольга Анисимова. "Приз - статуэтка Архангела Михаила - очень символичен в данном случае. Ведь этот святой считается покровителем воинов", – отметила Регина Орехова.
Кинофестиваль "Соль земли" был учрежден в 2008 году. Он проводится под эгидой В основе фестиваля лежит профессиональный конкурс документальных фильмов, которые оценивает профессиональное жюри. Организаторы фестиваля стремятся представить зрителю ленты, демонстрирующие такие важные качества, как милосердие, сострадание, патриотизм, вера, готовность отдать свою жизнь за землю, освященную кровью наших предков.
"ТОК" появился как мультиплатформенное СМИ в 2017 году в составе медиагруппы "Россия сегодня". Сегодня это студия документального кино, которая снимает фильмы, интервью и специальные репортажи как в новостном, так и в развлекательном жанрах. Работы "ТОК" были номинантами крупных кинофестивалей, в том числе BeatFilm, ArtDocFest и др. Студия активно работает с онлайн-кинотеатрами над созданием оригинального документального контента.
Документальный сериал Эльбрус. Точка невозврата
23 сентября, 14:06
"ТОК" презентует документальный сериал "Эльбрус. Точка невозврата"
 
МариупольМИА "Россия сегодня"Новости агентствакиноКино и сериалыКультура
 
 
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