https://ria.ru/20221124/plennye-1834060877.html

Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными

Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными - РИА Новости, 24.11.2022

Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными

Минобороны показало видео возвращения из украинского плена 50 военнослужащих. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T19:48

2022-11-24T19:48

2022-11-24T22:09

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Минобороны показало видео возвращения из украинского плена 50 военнослужащих.На кадрах освобожденные благодарят за возвращение на родину.Как признался один из бойцов, он уже думал, "что такого не произойдет". Другой военный говорит: настолько счастлив, что испытывает "мандраж, ручки трясутся". Еще один боец сообщил, что украинская сторона полностью игнорировала его просьбы предоставить врача.Другой военный поблагодарил всех, кто работал над его возвращением домой.Он также признался, что российских военных в плену били, держали на холоде и заставляли учить украинские песни. Но при этом добавил, что "где-то относились нормально, по-человечески". Военный также сказал, что постарается забыть все случившееся с ним в плену.В конце видеоролика освобожденные хором поют гимн России.О масштабном возвращении военных из украинского плена Минобороны сообщило сегодня вечером. В ведомстве отметили, что на подконтрольной Киеву территории российским бойцам грозила смертельная опасность.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221027/svo-1827077760.html

https://ria.ru/20221121/plennye-1833051258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские военные после освобождения из украинского плена Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися в четверг из украинского плена 50 российскими военными. ВСУ заставляли российских военнопленных учить украинские песни, постоянно держали на холоде и категорически отказывались везти к врачам 2022-11-24T19:48 true PT4M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)