Рейтинг@Mail.ru
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/plennye-1834060877.html
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными - РИА Новости, 24.11.2022
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными
Минобороны показало видео возвращения из украинского плена 50 военнослужащих. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:48
2022-11-24T22:09
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834083261_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f1b510c3037a61d1808c2b5d0c396bf5.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Минобороны показало видео возвращения из украинского плена 50 военнослужащих.На кадрах освобожденные благодарят за возвращение на родину.Как признался один из бойцов, он уже думал, "что такого не произойдет". Другой военный говорит: настолько счастлив, что испытывает "мандраж, ручки трясутся". Еще один боец сообщил, что украинская сторона полностью игнорировала его просьбы предоставить врача.Другой военный поблагодарил всех, кто работал над его возвращением домой.Он также признался, что российских военных в плену били, держали на холоде и заставляли учить украинские песни. Но при этом добавил, что "где-то относились нормально, по-человечески". Военный также сказал, что постарается забыть все случившееся с ним в плену.В конце видеоролика освобожденные хором поют гимн России.О масштабном возвращении военных из украинского плена Минобороны сообщило сегодня вечером. В ведомстве отметили, что на подконтрольной Киеву территории российским бойцам грозила смертельная опасность.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221027/svo-1827077760.html
https://ria.ru/20221121/plennye-1833051258.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российские военные после освобождения из украинского плена
Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися в четверг из украинского плена 50 российскими военными. ВСУ заставляли российских военнопленных учить украинские песни, постоянно держали на холоде и категорически отказывались везти к врачам
2022-11-24T19:48
true
PT4M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834083261_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bba421cdba6fa32ff3578426231a3844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
19:48 24.11.2022 (обновлено: 22:09 24.11.2022)
 
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными

Минобороны опубликовало видео с вернувшимися в четверг из украинского плена 50 военными

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Минобороны показало видео возвращения из украинского плена 50 военнослужащих.
На кадрах освобожденные благодарят за возвращение на родину.
Как признался один из бойцов, он уже думал, "что такого не произойдет".
Другой военный говорит: настолько счастлив, что испытывает "мандраж, ручки трясутся".
Освобожденный из плена ВСУ солдат о психологических пытках и травле собакой - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 06:20Специальная военная операция на Украине
Очевидец рассказал, как солдаты ВСУ натравливали на пленных собаку
Еще один боец сообщил, что украинская сторона полностью игнорировала его просьбы предоставить врача.
"С того момента, как попал в плен 8 августа, там четыре месяца просидел. Заявления писал ко врачу, к сердцу — отказ полностью был. Вот терпел, пока на обмен не приехал. К врачам категорически не хотели вести", — рассказал он.
Другой военный поблагодарил всех, кто работал над его возвращением домой.
Он также признался, что российских военных в плену били, держали на холоде и заставляли учить украинские песни. Но при этом добавил, что "где-то относились нормально, по-человечески". Военный также сказал, что постарается забыть все случившееся с ним в плену.

"Рад просто до невозможности. Благодарю Министерство обороны, вернули, не забыли, все шикарно. Жив, цел, готов дальше выполнять свои <...> служебные функции. Рад, что вернулись. Как только на нас мешки надели, сказали: "едем меняться", я молился, чтобы ничего не сорвалось, чтобы все было в порядке", — поделился еще один вернувшийся военный.

В конце видеоролика освобожденные хором поют гимн России.
О масштабном возвращении военных из украинского плена Минобороны сообщило сегодня вечером. В ведомстве отметили, что на подконтрольной Киеву территории российским бойцам грозила смертельная опасность.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 12:50Специальная военная операция на Украине
Москва сама займется поисками убийц российских пленных, заявили в Кремле
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала