https://ria.ru/20221124/plennye-1834022517.html
Из украинского плена вернулись 50 российских военных
Из украинского плена вернулись 50 российских военных - РИА Новости, 24.11.2022
Из украинского плена вернулись 50 российских военных
Пятьдесят российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:29
2022-11-24T17:29
2022-11-24T19:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
общество
киев
москва
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пятьдесят российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны."Двадцать четвертого ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им также оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.Накануне с подконтрольной Киеву территории также удалось вернуть более 30 военнослужащих. Кроме того, масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 3 ноября. Тогда в Россию вернулись 107 человек.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221027/svo-1827077760.html
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россия, украина, общество, киев, москва, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Общество, Киев, Москва, Воздушно-космические силы России
17:29 24.11.2022 (обновлено: 19:50 24.11.2022)
Из украинского плена вернулись 50 российских военных
Минобороны сообщило о возвращении 50 российских военных из украинского плена