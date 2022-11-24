https://ria.ru/20221124/plennye-1834022517.html

Из украинского плена вернулись 50 российских военных

Из украинского плена вернулись 50 российских военных - РИА Новости, 24.11.2022

Из украинского плена вернулись 50 российских военных

Пятьдесят российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:29

2022-11-24T17:29

2022-11-24T19:50

специальная военная операция на украине

россия

украина

общество

киев

москва

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пятьдесят российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны."Двадцать четвертого ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им также оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.Накануне с подконтрольной Киеву территории также удалось вернуть более 30 военнослужащих. Кроме того, масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 3 ноября. Тогда в Россию вернулись 107 человек.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221027/svo-1827077760.html

https://ria.ru/20221124/plen-1833827881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, общество, киев, москва, воздушно-космические силы россии