Рейтинг@Mail.ru
Из украинского плена вернулись 50 российских военных - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/plennye-1834022517.html
Из украинского плена вернулись 50 российских военных
Из украинского плена вернулись 50 российских военных - РИА Новости, 24.11.2022
Из украинского плена вернулись 50 российских военных
Пятьдесят российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:29
2022-11-24T19:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
общество
киев
москва
воздушно-космические силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829052837_0:474:956:1012_1920x0_80_0_0_f5996e71651bbd4c328d124a41d65a0c.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пятьдесят российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны."Двадцать четвертого ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им также оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.Накануне с подконтрольной Киеву территории также удалось вернуть более 30 военнослужащих. Кроме того, масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 3 ноября. Тогда в Россию вернулись 107 человек.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221027/svo-1827077760.html
https://ria.ru/20221124/plen-1833827881.html
россия
украина
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829052837_0:384:956:1101_1920x0_80_0_0_ce6dac9bd180ebd74de693fdfdc50cec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, общество, киев, москва, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Общество, Киев, Москва, Воздушно-космические силы России
17:29 24.11.2022 (обновлено: 19:50 24.11.2022)
 
Из украинского плена вернулись 50 российских военных

Минобороны сообщило о возвращении 50 российских военных из украинского плена

Обмен пленными с Украиной
Обмен пленными с Украиной
Обмен пленными с Украиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пятьдесят российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны.
"Двадцать четвертого ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.
Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им также оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.
Накануне с подконтрольной Киеву территории также удалось вернуть более 30 военнослужащих.
Освобожденный из плена ВСУ солдат о психологических пытках и травле собакой - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 06:20Специальная военная операция на Украине
Очевидец рассказал, как солдаты ВСУ натравливали на пленных собаку
Кроме того, масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 3 ноября. Тогда в Россию вернулись 107 человек.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Освобожденные российские солдаты о пытках в плену ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 13:27Специальная военная операция на Украине
Российский военный рассказал о пытках в украинском плену
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаОбществоКиевМоскваВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала