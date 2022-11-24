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Российский военный рассказал о пытках в украинском плену - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/plen-1833827881.html
Российский военный рассказал о пытках в украинском плену
Российский военный рассказал о пытках в украинском плену - РИА Новости, 24.11.2022
Российский военный рассказал о пытках в украинском плену
Минобороны РФ опубликовало видеоролики, в которых вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие рассказывают об условиях содержания, так, один из... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:27
2022-11-24T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
львовская область
служба безопасности украины
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролики, в которых вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие рассказывают об условиях содержания, так, один из них сообщил, как боевики "Азова"* били его знакомого, загоняли иголки под ногти и оперировали без обезболивающего."Один мой знакомый попал к батальону "Азов"*. Там его и били, и иголки под ногти заполняли. Такие неприятные, конечно, вещи. А у него ещё было ранение, они ему просто удалили кость и все. И все это было без обезболивающего", - сказал Максим.Он уточнил, что сам провел месяц в харьковском СИЗО №27, а потом ещё пять месяцев в лагере для военнопленных Запад-1 во Львовской области. Условия содержания там Максим охарактеризовал как "так себе".Хуже, по его словам, было "в киевском подвале СБУ и в днепропетровском СИЗО №89". Там могли выдавать по одному стакану воды на несколько человек, заставляли сниматься в пропагандистских видеороликах, и в целом "больше было физического насилия и морального".Как рассказал другой вернувшийся из плена военный Анатолий, были среди украинских офицеров и те, кто обращался с пленными "ужасно". В целом, по его словам, нужно было вставать в шесть утра и до десяти вечера работать на улице. Некоторых пленных украинские военные заставляли ползти с простреленными коленями, добавил Анатолий.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221123/plennye-1833744313.html
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Освобожденные российские солдаты о пытках в плену ВСУ
"И били, и иголки под ногти загоняли" - Минобороны показало возвращение российских солдат после вчерашнего обмена и их рассказы об условиях содержания на Украине.
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в мире, россия, львовская область, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Львовская область, Служба безопасности Украины
13:27 24.11.2022 (обновлено: 13:33 24.11.2022)
 
Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

Российский военный о пытках в плену на Украине: били и загоняли иголки под ногти

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролики, в которых вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие рассказывают об условиях содержания, так, один из них сообщил, как боевики "Азова"* били его знакомого, загоняли иголки под ногти и оперировали без обезболивающего.
"Один мой знакомый попал к батальону "Азов"*. Там его и били, и иголки под ногти заполняли. Такие неприятные, конечно, вещи. А у него ещё было ранение, они ему просто удалили кость и все. И все это было без обезболивающего", - сказал Максим.
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Из украинского плена вернулись 35 российских военных
Он уточнил, что сам провел месяц в харьковском СИЗО №27, а потом ещё пять месяцев в лагере для военнопленных Запад-1 во Львовской области. Условия содержания там Максим охарактеризовал как "так себе".
Хуже, по его словам, было "в киевском подвале СБУ и в днепропетровском СИЗО №89". Там могли выдавать по одному стакану воды на несколько человек, заставляли сниматься в пропагандистских видеороликах, и в целом "больше было физического насилия и морального".
Как рассказал другой вернувшийся из плена военный Анатолий, были среди украинских офицеров и те, кто обращался с пленными "ужасно". В целом, по его словам, нужно было вставать в шесть утра и до десяти вечера работать на улице. Некоторых пленных украинские военные заставляли ползти с простреленными коленями, добавил Анатолий.
"Содержался в Львовской области в лагере. Условий нет никаких. Кормили завтрак, обед и ужин, но времени очень мало давалось, как утки приходилось глотать, а если не доел, то не доел ...Дни там так тянулись долго, холодно там было. Гуляли толком не одетые, в фуражках, холодрыга такая", - рассказал об условиях содержания ещё один вернувшийся из их плена российский военный Игорь.
*Запрещенная в России террористическая организация
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