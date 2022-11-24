https://ria.ru/20221124/plen-1833827881.html

Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

Российский военный рассказал о пытках в украинском плену - РИА Новости, 24.11.2022

Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

Минобороны РФ опубликовало видеоролики, в которых вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие рассказывают об условиях содержания, так, один из... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:27

2022-11-24T13:27

2022-11-24T13:33

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролики, в которых вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие рассказывают об условиях содержания, так, один из них сообщил, как боевики "Азова"* били его знакомого, загоняли иголки под ногти и оперировали без обезболивающего."Один мой знакомый попал к батальону "Азов"*. Там его и били, и иголки под ногти заполняли. Такие неприятные, конечно, вещи. А у него ещё было ранение, они ему просто удалили кость и все. И все это было без обезболивающего", - сказал Максим.Он уточнил, что сам провел месяц в харьковском СИЗО №27, а потом ещё пять месяцев в лагере для военнопленных Запад-1 во Львовской области. Условия содержания там Максим охарактеризовал как "так себе".Хуже, по его словам, было "в киевском подвале СБУ и в днепропетровском СИЗО №89". Там могли выдавать по одному стакану воды на несколько человек, заставляли сниматься в пропагандистских видеороликах, и в целом "больше было физического насилия и морального".Как рассказал другой вернувшийся из плена военный Анатолий, были среди украинских офицеров и те, кто обращался с пленными "ужасно". В целом, по его словам, нужно было вставать в шесть утра и до десяти вечера работать на улице. Некоторых пленных украинские военные заставляли ползти с простреленными коленями, добавил Анатолий.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221123/plennye-1833744313.html

https://ria.ru/20221119/vozmezdie-1832814034.html

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львовская область

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Дарья Буймова

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Освобожденные российские солдаты о пытках в плену ВСУ "И били, и иголки под ногти загоняли" - Минобороны показало возвращение российских солдат после вчерашнего обмена и их рассказы об условиях содержания на Украине. 2022-11-24T13:27 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, львовская область, служба безопасности украины