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Муфтий Татарстана возмутился случаями запрета на ношение платков в школах - РИА Новости, 24.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221124/platki-1833883942.html
Муфтий Татарстана возмутился случаями запрета на ношение платков в школах
Муфтий Татарстана возмутился случаями запрета на ношение платков в школах - РИА Новости, 24.11.2022
Муфтий Татарстана возмутился случаями запрета на ношение платков в школах
Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана муфтий Камиль Самигуллин выразил возмущение случаями, когда в российских школах девочек заставляют... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:57
2022-11-24T12:51
религия
камиль самигуллин
великий новгород
валдай
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана муфтий Камиль Самигуллин выразил возмущение случаями, когда в российских школах девочек заставляют снимать платки, ношение которых предписано религиозными традициями."Традиции народов, населяющих нашу страну, имеют общие корни, и все воспевают целомудрие, скромность, благонравие. Например, покрытие головы платком, другими словами хиджаб, это не только традиции ислама, платки есть и в христианской традиции... Но сегодня мы вынуждены наблюдать, как девочек в школах заставляют снимать платки, то есть со школьной скамьи мы внушаем нашим детям, что быть верующими и следовать законам Всевышнего – это неправильно. Но почему? Потому что это неприемлемо на Западе? - сказал Самигуллин на конференции "Религиозное многоголосие и национальное единство" в рамках международной клуба "Валдай".Муфтий с удовлетворением отметил, что в многонациональной России на государственном уровне нет исламофобии.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
https://ria.ru/20221122/lavra-1833312008.html
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камиль самигуллин, великий новгород, валдай
Религия, Камиль Самигуллин, Великий Новгород, Валдай
11:57 24.11.2022 (обновлено: 12:51 24.11.2022)
 
Муфтий Татарстана возмутился случаями запрета на ношение платков в школах

Муфтий Татарстана возмутился требованию в школах не носить мусульманкам платки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкУчастники на конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Религиозное многоголосие и национальное единство" в Казани
Участники на конференции Международного дискуссионного клуба Валдай Религиозное многоголосие и национальное единство в Казани - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участники на конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Религиозное многоголосие и национальное единство" в Казани
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана муфтий Камиль Самигуллин выразил возмущение случаями, когда в российских школах девочек заставляют снимать платки, ношение которых предписано религиозными традициями.
"Традиции народов, населяющих нашу страну, имеют общие корни, и все воспевают целомудрие, скромность, благонравие. Например, покрытие головы платком, другими словами хиджаб, это не только традиции ислама, платки есть и в христианской традиции... Но сегодня мы вынуждены наблюдать, как девочек в школах заставляют снимать платки, то есть со школьной скамьи мы внушаем нашим детям, что быть верующими и следовать законам Всевышнего – это неправильно. Но почему? Потому что это неприемлемо на Западе? - сказал Самигуллин на конференции "Религиозное многоголосие и национальное единство" в рамках международной клуба "Валдай".
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Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
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