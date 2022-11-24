https://ria.ru/20221124/plate-1833910834.html
Платье Элизабет Тейлор с премии "Оскар" выставили на аукцион
Платье Элизабет Тейлор с премии "Оскар" выставили на аукцион - РИА Новости, 24.11.2022
Платье Элизабет Тейлор с премии "Оскар" выставили на аукцион
Платье актрисы Элизабет Тейлор, в котором она в 1961 году получала первую премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Баттерфилд 8", выставлено на аукцион... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:50
2022-11-24T13:50
2022-11-24T13:57
культура
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элизабет тейлор
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аукцион
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Платье актрисы Элизабет Тейлор, в котором она в 1961 году получала первую премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Баттерфилд 8", выставлено на аукцион за 60 тысяч фунтов (более 72 тысяч долларов), сообщает газета Times.Наряд, созданный французским модельером Марком Боаном для компании Christian Dior, является "одной из жемчужин моды", отмечает издание.Долгое время компания считала, что этот знаменитый предмет одежды находится у нее в архиве в Париже. Однако, как утверждает Times, недавно стало известно, что в 1971 году Тейлор во время переезда отдала его жене своего телохранителя Анне Санз, которая после этого хранила его на протяжении 51 года.Ожидается, что платье будет продано 6 декабря на аукционе "Страсть к моде и балету" в лондонском аукционном доме Kerry Taylor Auctions.
https://ria.ru/20220708/kardashian-1801220882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, элизабет тейлор, париж, christian dior, стиль жизни, мода, аукцион
Культура, Новости культуры, Элизабет Тейлор, Париж, Christian Dior, Стиль жизни, мода, Аукцион
13:50 24.11.2022 (обновлено: 13:57 24.11.2022)
Платье Элизабет Тейлор с премии "Оскар" выставили на аукцион
Платье Элизабет Тейлор с премии "Оскар" выставили на аукцион за 72 тысячи долларов