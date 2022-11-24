https://ria.ru/20221124/plate-1833910834.html

Платье Элизабет Тейлор с премии "Оскар" выставили на аукцион

Платье Элизабет Тейлор с премии "Оскар" выставили на аукцион - РИА Новости, 24.11.2022

Платье Элизабет Тейлор с премии "Оскар" выставили на аукцион

Платье актрисы Элизабет Тейлор, в котором она в 1961 году получала первую премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Баттерфилд 8", выставлено на аукцион... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:50

2022-11-24T13:50

2022-11-24T13:57

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Платье актрисы Элизабет Тейлор, в котором она в 1961 году получала первую премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Баттерфилд 8", выставлено на аукцион за 60 тысяч фунтов (более 72 тысяч долларов), сообщает газета Times.Наряд, созданный французским модельером Марком Боаном для компании Christian Dior, является "одной из жемчужин моды", отмечает издание.Долгое время компания считала, что этот знаменитый предмет одежды находится у нее в архиве в Париже. Однако, как утверждает Times, недавно стало известно, что в 1971 году Тейлор во время переезда отдала его жене своего телохранителя Анне Санз, которая после этого хранила его на протяжении 51 года.Ожидается, что платье будет продано 6 декабря на аукционе "Страсть к моде и балету" в лондонском аукционном доме Kerry Taylor Auctions.

https://ria.ru/20220708/kardashian-1801220882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, элизабет тейлор, париж, christian dior, стиль жизни, мода, аукцион