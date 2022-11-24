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Платье Элизабет Тейлор с премии "Оскар" выставили на аукцион - РИА Новости, 24.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221124/plate-1833910834.html
Платье Элизабет Тейлор с премии "Оскар" выставили на аукцион
Платье Элизабет Тейлор с премии "Оскар" выставили на аукцион - РИА Новости, 24.11.2022
Платье Элизабет Тейлор с премии "Оскар" выставили на аукцион
Платье актрисы Элизабет Тейлор, в котором она в 1961 году получала первую премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Баттерфилд 8", выставлено на аукцион... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:50
2022-11-24T13:57
культура
новости культуры
элизабет тейлор
париж
christian dior
стиль жизни
мода
аукцион
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Платье актрисы Элизабет Тейлор, в котором она в 1961 году получала первую премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Баттерфилд 8", выставлено на аукцион за 60 тысяч фунтов (более 72 тысяч долларов), сообщает газета Times.Наряд, созданный французским модельером Марком Боаном для компании Christian Dior, является "одной из жемчужин моды", отмечает издание.Долгое время компания считала, что этот знаменитый предмет одежды находится у нее в архиве в Париже. Однако, как утверждает Times, недавно стало известно, что в 1971 году Тейлор во время переезда отдала его жене своего телохранителя Анне Санз, которая после этого хранила его на протяжении 51 года.Ожидается, что платье будет продано 6 декабря на аукционе "Страсть к моде и балету" в лондонском аукционном доме Kerry Taylor Auctions.
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новости культуры, элизабет тейлор, париж, christian dior, стиль жизни, мода, аукцион
Культура, Новости культуры, Элизабет Тейлор, Париж, Christian Dior, Стиль жизни, мода, Аукцион
13:50 24.11.2022 (обновлено: 13:57 24.11.2022)
 
Платье Элизабет Тейлор с премии "Оскар" выставили на аукцион

Платье Элизабет Тейлор с премии "Оскар" выставили на аукцион за 72 тысячи долларов

© AP PhotoЭлизабет Тейлор с наградой в номинации за лучшую женскую роль среди победителей премии Оскар 1961 года
Элизабет Тейлор с наградой в номинации за лучшую женскую роль среди победителей премии Оскар 1961 года - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo
Элизабет Тейлор с наградой в номинации за лучшую женскую роль среди победителей премии Оскар 1961 года. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Платье актрисы Элизабет Тейлор, в котором она в 1961 году получала первую премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Баттерфилд 8", выставлено на аукцион за 60 тысяч фунтов (более 72 тысяч долларов), сообщает газета Times.
Наряд, созданный французским модельером Марком Боаном для компании Christian Dior, является "одной из жемчужин моды", отмечает издание.
Долгое время компания считала, что этот знаменитый предмет одежды находится у нее в архиве в Париже. Однако, как утверждает Times, недавно стало известно, что в 1971 году Тейлор во время переезда отдала его жене своего телохранителя Анне Санз, которая после этого хранила его на протяжении 51 года.
Ожидается, что платье будет продано 6 декабря на аукционе "Страсть к моде и балету" в лондонском аукционном доме Kerry Taylor Auctions.
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