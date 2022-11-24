https://ria.ru/20221124/peskov-1833946256.html
Песков отреагировал на сообщение о встрече представителей России и Украины
Песков отреагировал на сообщение о встрече представителей России и Украины - РИА Новости, 24.11.2022
Песков отреагировал на сообщение о встрече представителей России и Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в первый раз слышит о некой встрече представителей РФ и Украины в Абу-Даби по вопросам восстановления... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:17
2022-11-24T14:17
2022-11-24T14:55
россия
украина
абу-даби
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в первый раз слышит о некой встрече представителей РФ и Украины в Абу-Даби по вопросам восстановления экспорта аммиака и обмену пленными."Вообще ничего не известно. Я ничего не могу сказать. Я первый раз об этом слышу", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833046166.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, абу-даби, в мире
Россия, Украина, Абу-Даби, В мире
14:17 24.11.2022 (обновлено: 14:55 24.11.2022)
Песков отреагировал на сообщение о встрече представителей России и Украины
Песков заявил, что не слышал о некой встрече представителей России и Украины в Абу-Даби