https://ria.ru/20221124/peskov-1833946256.html

Песков отреагировал на сообщение о встрече представителей России и Украины

Песков отреагировал на сообщение о встрече представителей России и Украины - РИА Новости, 24.11.2022

Песков отреагировал на сообщение о встрече представителей России и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в первый раз слышит о некой встрече представителей РФ и Украины в Абу-Даби по вопросам восстановления... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:17

2022-11-24T14:17

2022-11-24T14:55

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в первый раз слышит о некой встрече представителей РФ и Украины в Абу-Даби по вопросам восстановления экспорта аммиака и обмену пленными."Вообще ничего не известно. Я ничего не могу сказать. Я первый раз об этом слышу", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833046166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, абу-даби, в мире