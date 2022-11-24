https://ria.ru/20221124/pegov-1834007940.html
Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества
Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества - РИА Новости, 24.11.2022
Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества
Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:50
2022-11-24T16:50
2022-11-24T17:37
общество
владимир путин
россия
семен пегов
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества, сообщила пресс-служба Кремля."За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга, глава государства своим указом наградил журналиста, военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества", — говорится в заявлении президентской администрации.Журналист позже отреагировал в своем Telegram-канале: "Служу России!".Пегов — основатель проекта Wargonzo, также работал журналистом на "ВГТРК Смоленск" и в LifeNews. Сейчас журналист работает в зоне российской военной операции, ранее он снимал документальные фильмы про первого главу ДНР Александра Захарченко и штурм Донецкого аэропорта.В октябре Пегова госпитализировали под Донецком с ранением ноги. Оперировавший врач отмечал, что состояние военкора не вызывает опасений.
https://ria.ru/20221101/voenkory-1828527380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия, семен пегов
Общество, Владимир Путин, Россия, Семен Пегов
16:50 24.11.2022 (обновлено: 17:37 24.11.2022)
Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества
Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества за отвагу и самоотверженность