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Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества
Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества - РИА Новости, 24.11.2022
Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества
Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:50
2022-11-24T17:37
общество
владимир путин
россия
семен пегов
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества, сообщила пресс-служба Кремля."За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга, глава государства своим указом наградил журналиста, военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества", — говорится в заявлении президентской администрации.Журналист позже отреагировал в своем Telegram-канале: "Служу России!".Пегов — основатель проекта Wargonzo, также работал журналистом на "ВГТРК Смоленск" и в LifeNews. Сейчас журналист работает в зоне российской военной операции, ранее он снимал документальные фильмы про первого главу ДНР Александра Захарченко и штурм Донецкого аэропорта.В октябре Пегова госпитализировали под Донецком с ранением ноги. Оперировавший врач отмечал, что состояние военкора не вызывает опасений.
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общество, владимир путин, россия, семен пегов
Общество, Владимир Путин, Россия, Семен Пегов
16:50 24.11.2022 (обновлено: 17:37 24.11.2022)
 
Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества

Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества за отвагу и самоотверженность

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСемен Пегов
Семен Пегов - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Семен Пегов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества, сообщила пресс-служба Кремля.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга, глава государства своим указом наградил журналиста, военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества", — говорится в заявлении президентской администрации.
Журналист позже отреагировал в своем Telegram-канале: "Служу России!".
Пегов — основатель проекта Wargonzo, также работал журналистом на "ВГТРК Смоленск" и в LifeNews. Сейчас журналист работает в зоне российской военной операции, ранее он снимал документальные фильмы про первого главу ДНР Александра Захарченко и штурм Донецкого аэропорта.
В октябре Пегова госпитализировали под Донецком с ранением ноги. Оперировавший врач отмечал, что состояние военкора не вызывает опасений.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 21:55
Небензя заявил о недопустимости санкций против российских военкоров
 
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