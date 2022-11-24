https://ria.ru/20221124/pasport-1833855923.html

Российские паспорта получили более 80 тысяч жителей новых регионов

Российские паспорта получили более 80 тысяч жителей новых регионов - РИА Новости, 24.11.2022

Российские паспорта получили более 80 тысяч жителей новых регионов

Свыше 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта РФ после вхождения субъектов в состав России, сообщила начальник главного... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:43

2022-11-24T10:43

2022-11-24T12:15

валентина казакова

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Свыше 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта РФ после вхождения субъектов в состав России, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова."После вхождения уже указанных четырех субъектов в состав РФ гражданство РФ и, соответственно, паспорта гражданина РФ получили более 80 тысяч человек", – сказала она на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Казакова напомнила, что с 2019 года более 1,1 миллиона жителей ДНР и ЛНР получили российское гражданство.

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833854535.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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валентина казакова, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область