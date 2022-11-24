https://ria.ru/20221124/pasport-1833855923.html
Российские паспорта получили более 80 тысяч жителей новых регионов
Российские паспорта получили более 80 тысяч жителей новых регионов - РИА Новости, 24.11.2022
Российские паспорта получили более 80 тысяч жителей новых регионов
Свыше 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта РФ после вхождения субъектов в состав России, сообщила начальник главного... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:43
2022-11-24T10:43
2022-11-24T12:15
валентина казакова
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Свыше 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта РФ после вхождения субъектов в состав России, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова."После вхождения уже указанных четырех субъектов в состав РФ гражданство РФ и, соответственно, паспорта гражданина РФ получили более 80 тысяч человек", – сказала она на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Казакова напомнила, что с 2019 года более 1,1 миллиона жителей ДНР и ЛНР получили российское гражданство.
https://ria.ru/20221124/ukraina-1833854535.html
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валентина казакова, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Валентина Казакова, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
10:43 24.11.2022 (обновлено: 12:15 24.11.2022)
Российские паспорта получили более 80 тысяч жителей новых регионов
МВД: более 80 тысяч жителей новых регионов получили российские паспорта