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Путин удивил Грефа деталью о написании Лермонтовым стихотворения "Парус" - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин удивил Грефа деталью о написании Лермонтовым стихотворения "Парус"
Путин удивил Грефа деталью о написании Лермонтовым стихотворения "Парус" - РИА Новости, 24.11.2022
Путин удивил Грефа деталью о написании Лермонтовым стихотворения "Парус"
Президент России Владимир Путин и глава "Сбера" Герман Греф обсудили картины, написанные нейросетью на основе известных произведений, и обсудили стихотворения... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T20:07
2022-11-24T20:07
герман греф
владимир путин
михаил лермонтов
россия
сбер
кавказ
общество
культура
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава "Сбера" Герман Греф обсудили картины, написанные нейросетью на основе известных произведений, и обсудили стихотворения Михаила Лермонтова "Парус".На выставке, посвященной искусственному интеллекту, президенту продемонстрировали серию картин, на одной из них был изображен парусник."Здесь не парус, здесь парусник. А где написано, знаешь? Стихотворение где написано? географически", - поинтересовался у Грефа Путин. Греф честно признался, что не знает. И президент предложил ему подумать о том, какое место первым приходит в голову.Глава "Сбера" предположил, что речь о Кавказе, где Лермонтов часто бывал, но ошибся."Представляешь, в Петербурге", - рассказал ему Путин. Греф удивился: "Серьезно?"."Да. На берегу стоял - увидел", - пояснил президент. Глава "Сбера" признался, что не знал об этом: "Стыдно для меня не знать... Интересно".
https://ria.ru/20221124/putin-1834016221.html
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герман греф, владимир путин, михаил лермонтов, россия, сбер, кавказ, общество, культура
Герман Греф, Владимир Путин, Михаил Лермонтов, Россия, Сбер, Кавказ, Общество, Культура
20:07 24.11.2022
 
Путин удивил Грефа деталью о написании Лермонтовым стихотворения "Парус"

Путин удивил Грефа рассказом о месте, где Лермонтов написал стихотворение "Парус"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава "Сбера" Герман Греф обсудили картины, написанные нейросетью на основе известных произведений, и обсудили стихотворения Михаила Лермонтова "Парус".
На выставке, посвященной искусственному интеллекту, президенту продемонстрировали серию картин, на одной из них был изображен парусник.
Президент России Владимир Путин выступает на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 17:11
Путин предостерег от обмана Германа Грефа
"Здесь не парус, здесь парусник. А где написано, знаешь? Стихотворение где написано? географически", - поинтересовался у Грефа Путин. Греф честно признался, что не знает. И президент предложил ему подумать о том, какое место первым приходит в голову.
Глава "Сбера" предположил, что речь о Кавказе, где Лермонтов часто бывал, но ошибся.
"Представляешь, в Петербурге", - рассказал ему Путин. Греф удивился: "Серьезно?".
"Да. На берегу стоял - увидел", - пояснил президент. Глава "Сбера" признался, что не знал об этом: "Стыдно для меня не знать... Интересно".
Президент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта
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Герман ГрефВладимир ПутинМихаил ЛермонтовРоссияСберКавказОбществоКультура
 
 
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