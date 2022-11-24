https://ria.ru/20221124/parus-1834064637.html
Путин удивил Грефа деталью о написании Лермонтовым стихотворения "Парус"
Путин удивил Грефа деталью о написании Лермонтовым стихотворения "Парус" - РИА Новости, 24.11.2022
Путин удивил Грефа деталью о написании Лермонтовым стихотворения "Парус"
Президент России Владимир Путин и глава "Сбера" Герман Греф обсудили картины, написанные нейросетью на основе известных произведений, и обсудили стихотворения... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T20:07
2022-11-24T20:07
2022-11-24T20:07
герман греф
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава "Сбера" Герман Греф обсудили картины, написанные нейросетью на основе известных произведений, и обсудили стихотворения Михаила Лермонтова "Парус".На выставке, посвященной искусственному интеллекту, президенту продемонстрировали серию картин, на одной из них был изображен парусник."Здесь не парус, здесь парусник. А где написано, знаешь? Стихотворение где написано? географически", - поинтересовался у Грефа Путин. Греф честно признался, что не знает. И президент предложил ему подумать о том, какое место первым приходит в голову.Глава "Сбера" предположил, что речь о Кавказе, где Лермонтов часто бывал, но ошибся."Представляешь, в Петербурге", - рассказал ему Путин. Греф удивился: "Серьезно?"."Да. На берегу стоял - увидел", - пояснил президент. Глава "Сбера" признался, что не знал об этом: "Стыдно для меня не знать... Интересно".
https://ria.ru/20221124/putin-1834016221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герман греф, владимир путин, михаил лермонтов, россия, сбер, кавказ, общество, культура
Герман Греф, Владимир Путин, Михаил Лермонтов, Россия, Сбер, Кавказ, Общество, Культура
Путин удивил Грефа деталью о написании Лермонтовым стихотворения "Парус"
Путин удивил Грефа рассказом о месте, где Лермонтов написал стихотворение "Парус"
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава "Сбера" Герман Греф обсудили картины, написанные нейросетью на основе известных произведений, и обсудили стихотворения Михаила Лермонтова "Парус".
На выставке, посвященной искусственному интеллекту, президенту продемонстрировали серию картин, на одной из них был изображен парусник.
"Здесь не парус, здесь парусник. А где написано, знаешь? Стихотворение где написано? географически", - поинтересовался у Грефа Путин. Греф честно признался, что не знает. И президент предложил ему подумать о том, какое место первым приходит в голову.
Глава "Сбера" предположил, что речь о Кавказе
, где Лермонтов часто бывал, но ошибся.
"Представляешь, в Петербурге", - рассказал ему Путин. Греф удивился: "Серьезно?".
"Да. На берегу стоял - увидел", - пояснил президент. Глава "Сбера" признался, что не знал об этом: "Стыдно для меня не знать... Интересно".