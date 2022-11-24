https://ria.ru/20221124/parus-1834064637.html

Путин удивил Грефа деталью о написании Лермонтовым стихотворения "Парус"

Путин удивил Грефа деталью о написании Лермонтовым стихотворения "Парус" - РИА Новости, 24.11.2022

Путин удивил Грефа деталью о написании Лермонтовым стихотворения "Парус"

Президент России Владимир Путин и глава "Сбера" Герман Греф обсудили картины, написанные нейросетью на основе известных произведений, и обсудили стихотворения... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T20:07

2022-11-24T20:07

2022-11-24T20:07

герман греф

владимир путин

михаил лермонтов

россия

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кавказ

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культура

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава "Сбера" Герман Греф обсудили картины, написанные нейросетью на основе известных произведений, и обсудили стихотворения Михаила Лермонтова "Парус".На выставке, посвященной искусственному интеллекту, президенту продемонстрировали серию картин, на одной из них был изображен парусник."Здесь не парус, здесь парусник. А где написано, знаешь? Стихотворение где написано? географически", - поинтересовался у Грефа Путин. Греф честно признался, что не знает. И президент предложил ему подумать о том, какое место первым приходит в голову.Глава "Сбера" предположил, что речь о Кавказе, где Лермонтов часто бывал, но ошибся."Представляешь, в Петербурге", - рассказал ему Путин. Греф удивился: "Серьезно?"."Да. На берегу стоял - увидел", - пояснил президент. Глава "Сбера" признался, что не знал об этом: "Стыдно для меня не знать... Интересно".

https://ria.ru/20221124/putin-1834016221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

герман греф, владимир путин, михаил лермонтов, россия, сбер, кавказ, общество, культура