https://ria.ru/20221124/paraplan-1833965717.html

На Кубани два человека погибли при падении параплана

На Кубани два человека погибли при падении параплана - РИА Новости, 24.11.2022

На Кубани два человека погибли при падении параплана

Параплан упал на автомашину в Апшеронском районе Краснодарского края, погибли оба летевших на нем человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:02

2022-11-24T15:02

2022-11-24T15:46

происшествия

краснодарский край

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Параплан упал на автомашину в Апшеронском районе Краснодарского края, погибли оба летевших на нем человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло падение параплана на машину в Апшеронском районе", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия погибли оба парапланериста.Собеседник агентства уточнил, что происшествие произошло в городе Хадыженск на улице Кирова. Параплан упал на легковой автомобиль без последующего возгорания.Обстоятельства инцидента выясняются.

https://ria.ru/20221020/kirgiziya-1825410860.html

краснодарский край

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, новости - туризм