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На Кубани два человека погибли при падении параплана - РИА Новости, 24.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221124/paraplan-1833965717.html
На Кубани два человека погибли при падении параплана
На Кубани два человека погибли при падении параплана - РИА Новости, 24.11.2022
На Кубани два человека погибли при падении параплана
Параплан упал на автомашину в Апшеронском районе Краснодарского края, погибли оба летевших на нем человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:02
2022-11-24T15:46
происшествия
краснодарский край
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Параплан упал на автомашину в Апшеронском районе Краснодарского края, погибли оба летевших на нем человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло падение параплана на машину в Апшеронском районе", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия погибли оба парапланериста.Собеседник агентства уточнил, что происшествие произошло в городе Хадыженск на улице Кирова. Параплан упал на легковой автомобиль без последующего возгорания.Обстоятельства инцидента выясняются.
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происшествия, краснодарский край, новости - туризм
Происшествия, Краснодарский край, Туризм, Новости - Туризм
15:02 24.11.2022 (обновлено: 15:46 24.11.2022)
 
На Кубани два человека погибли при падении параплана

На Кубани параплан упал на автомобиль, погибли два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Параплан упал на автомашину в Апшеронском районе Краснодарского края, погибли оба летевших на нем человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло падение параплана на машину в Апшеронском районе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия погибли оба парапланериста.
Собеседник агентства уточнил, что происшествие произошло в городе Хадыженск на улице Кирова. Параплан упал на легковой автомобиль без последующего возгорания.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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