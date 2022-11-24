https://ria.ru/20221124/paraplan-1833965717.html
На Кубани два человека погибли при падении параплана
На Кубани два человека погибли при падении параплана - РИА Новости, 24.11.2022
На Кубани два человека погибли при падении параплана
Параплан упал на автомашину в Апшеронском районе Краснодарского края, погибли оба летевших на нем человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:02
2022-11-24T15:02
2022-11-24T15:46
происшествия
краснодарский край
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Параплан упал на автомашину в Апшеронском районе Краснодарского края, погибли оба летевших на нем человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло падение параплана на машину в Апшеронском районе", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия погибли оба парапланериста.Собеседник агентства уточнил, что происшествие произошло в городе Хадыженск на улице Кирова. Параплан упал на легковой автомобиль без последующего возгорания.Обстоятельства инцидента выясняются.
https://ria.ru/20221020/kirgiziya-1825410860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, новости - туризм
Происшествия, Краснодарский край, Туризм, Новости - Туризм
15:02 24.11.2022 (обновлено: 15:46 24.11.2022)
На Кубани два человека погибли при падении параплана
На Кубани параплан упал на автомобиль, погибли два человека
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Параплан упал на автомашину в Апшеронском районе Краснодарского края, погибли оба летевших на нем человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло падение параплана на машину в Апшеронском районе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия погибли оба парапланериста.
Собеседник агентства уточнил, что происшествие произошло в городе Хадыженск на улице Кирова
. Параплан упал на легковой автомобиль без последующего возгорания.
Обстоятельства инцидента выясняются.