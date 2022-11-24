https://ria.ru/20221124/otsenka-1833998230.html

Путин попросил ввести систему оценки продуктов в сфере ИИ

Путин попросил ввести систему оценки продуктов в сфере ИИ - РИА Новости, 24.11.2022

Путин попросил ввести систему оценки продуктов в сфере ИИ

Президент РФ Владимир Путин попросил профессиональное сообщество ввести систему оценки продуктов в сфере искусственного интеллекта, это позволит компаниям лучше РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:23

2022-11-24T16:23

2022-11-24T16:23

владимир путин

россия

технологии

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил профессиональное сообщество ввести систему оценки продуктов в сфере искусственного интеллекта, это позволит компаниям лучше ориентироваться и понимать, какие технологии внедрять.Он попросил альянс оказать методическое консультативное содействие предприятиям и организациям. По его словам, в том числе по каждой отрасли, нужно создать центры индустриальных компетенций по практическому применению технологий "интернета вещей", машинного обучения, обработки данных, а также ежегодно формировать справочник лучших решений в этой сфере."И еще предлагаю профессиональному сообществу ввести понятную для пользователей систему измерения и оценки продуктов, которые предлагают разработчики искусственного интеллекта, чтобы предприниматель, госслужащий понимали, на какие технические характеристики и параметры нужно ориентироваться при выборе конкретной технологии или программного обучения", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20221124/intellekt-1833975245.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, технологии