https://ria.ru/20221124/otsenka-1833998230.html
Путин попросил ввести систему оценки продуктов в сфере ИИ
Путин попросил ввести систему оценки продуктов в сфере ИИ - РИА Новости, 24.11.2022
Путин попросил ввести систему оценки продуктов в сфере ИИ
Президент РФ Владимир Путин попросил профессиональное сообщество ввести систему оценки продуктов в сфере искусственного интеллекта, это позволит компаниям лучше РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:23
2022-11-24T16:23
2022-11-24T16:23
владимир путин
россия
технологии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил профессиональное сообщество ввести систему оценки продуктов в сфере искусственного интеллекта, это позволит компаниям лучше ориентироваться и понимать, какие технологии внедрять.Он попросил альянс оказать методическое консультативное содействие предприятиям и организациям. По его словам, в том числе по каждой отрасли, нужно создать центры индустриальных компетенций по практическому применению технологий "интернета вещей", машинного обучения, обработки данных, а также ежегодно формировать справочник лучших решений в этой сфере."И еще предлагаю профессиональному сообществу ввести понятную для пользователей систему измерения и оценки продуктов, которые предлагают разработчики искусственного интеллекта, чтобы предприниматель, госслужащий понимали, на какие технические характеристики и параметры нужно ориентироваться при выборе конкретной технологии или программного обучения", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20221124/intellekt-1833975245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, технологии
Владимир Путин, Россия, Технологии
Путин попросил ввести систему оценки продуктов в сфере ИИ
Президент Путин попросил ввести систему оценки продуктов в сфере искусственного интеллекта
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил профессиональное сообщество ввести систему оценки продуктов в сфере искусственного интеллекта, это позволит компаниям лучше ориентироваться и понимать, какие технологии внедрять.
Он попросил альянс оказать методическое консультативное содействие предприятиям и организациям. По его словам, в том числе по каждой отрасли, нужно создать центры индустриальных компетенций по практическому применению технологий "интернета вещей", машинного обучения, обработки данных, а также ежегодно формировать справочник лучших решений в этой сфере.
"И еще предлагаю профессиональному сообществу ввести понятную для пользователей систему измерения и оценки продуктов, которые предлагают разработчики искусственного интеллекта, чтобы предприниматель, госслужащий понимали, на какие технические характеристики и параметры нужно ориентироваться при выборе конкретной технологии или программного обучения", - сказал Путин на конференции "Сбера
" по искусственному интеллекту.