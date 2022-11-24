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В МВД предложили брать отпечатки пальцев у иностранцев на въезде в Россию - РИА Новости, 24.11.2022
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В МВД предложили брать отпечатки пальцев у иностранцев на въезде в Россию
В МВД предложили брать отпечатки пальцев у иностранцев на въезде в Россию - РИА Новости, 24.11.2022
В МВД предложили брать отпечатки пальцев у иностранцев на въезде в Россию
Дактилоскопия должна проводиться на пунктах пропуска, а не в территориальных подразделениях миграционной службы, как сейчас, считают в МВД РФ. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:51
2022-11-24T11:51
общество
валентина казакова
россия
мигранты
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Дактилоскопия должна проводиться на пунктах пропуска, а не в территориальных подразделениях миграционной службы, как сейчас, считают в МВД РФ."Мы считаем, что это очень важная процедура. Конечно, в перспективе необходимо, чтобы это все было на пунктах пропуска... Мы над этим также совместно с ведомствами работаем", - сказала в четверг начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в ходе брифинга в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По ее словам, за текущий год данную процедуру прошли почти 3 миллиона человек.Закон о дактилоскопировании был принят в России в конце прошлого года. Согласно нему, срок, в течение которого иностранцы подлежат дактилоскопической регистрации, зависит от цели их въезда. Если человек проведет в РФ более 90 дней не по рабочим вопросам, то должен пройти данную процедуру не позднее 90 дней со дня въезда. Трудовые мигранты должны сдать отпечатки в течение 30 дней.
https://ria.ru/20221114/armiya-1831415668.html
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общество, валентина казакова, россия, мигранты
Общество, Валентина Казакова, Россия, Мигранты
11:51 24.11.2022
 
В МВД предложили брать отпечатки пальцев у иностранцев на въезде в Россию

Глава управления МВД Казакова: отпечатки у иностранцев нужно брать на въезде в Россию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Дактилоскопия должна проводиться на пунктах пропуска, а не в территориальных подразделениях миграционной службы, как сейчас, считают в МВД РФ.
"Мы считаем, что это очень важная процедура. Конечно, в перспективе необходимо, чтобы это все было на пунктах пропуска... Мы над этим также совместно с ведомствами работаем", - сказала в четверг начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в ходе брифинга в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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По ее словам, за текущий год данную процедуру прошли почти 3 миллиона человек.
Закон о дактилоскопировании был принят в России в конце прошлого года. Согласно нему, срок, в течение которого иностранцы подлежат дактилоскопической регистрации, зависит от цели их въезда. Если человек проведет в РФ более 90 дней не по рабочим вопросам, то должен пройти данную процедуру не позднее 90 дней со дня въезда. Трудовые мигранты должны сдать отпечатки в течение 30 дней.
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