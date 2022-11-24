https://ria.ru/20221124/otpechatki-1833882240.html

В МВД предложили брать отпечатки пальцев у иностранцев на въезде в Россию

В МВД предложили брать отпечатки пальцев у иностранцев на въезде в Россию - РИА Новости, 24.11.2022

В МВД предложили брать отпечатки пальцев у иностранцев на въезде в Россию

Дактилоскопия должна проводиться на пунктах пропуска, а не в территориальных подразделениях миграционной службы, как сейчас, считают в МВД РФ. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:51

2022-11-24T11:51

2022-11-24T11:51

общество

валентина казакова

россия

мигранты

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Дактилоскопия должна проводиться на пунктах пропуска, а не в территориальных подразделениях миграционной службы, как сейчас, считают в МВД РФ."Мы считаем, что это очень важная процедура. Конечно, в перспективе необходимо, чтобы это все было на пунктах пропуска... Мы над этим также совместно с ведомствами работаем", - сказала в четверг начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в ходе брифинга в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По ее словам, за текущий год данную процедуру прошли почти 3 миллиона человек.Закон о дактилоскопировании был принят в России в конце прошлого года. Согласно нему, срок, в течение которого иностранцы подлежат дактилоскопической регистрации, зависит от цели их въезда. Если человек проведет в РФ более 90 дней не по рабочим вопросам, то должен пройти данную процедуру не позднее 90 дней со дня въезда. Трудовые мигранты должны сдать отпечатки в течение 30 дней.

https://ria.ru/20221114/armiya-1831415668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, валентина казакова, россия, мигранты