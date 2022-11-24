https://ria.ru/20221124/otdykh-1834093856.html

Кубань предложит туристам для отдыха зимой более 70 пляжей

Кубань предложит туристам для отдыха зимой более 70 пляжей - РИА Новости, 24.11.2022

Кубань предложит туристам для отдыха зимой более 70 пляжей

Краснодарский край готовит к открытию более 70 зимних пляжей, сообщило министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T23:55

2022-11-24T23:55

2022-11-24T23:55

краснодарский край

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Краснодарский край готовит к открытию более 70 зимних пляжей, сообщило министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.Уточняется, что наибольшее число таких территорий будет открыто в Сочи. "Там в зимний период для отдыхающих откроют 36 пляжей", - уточнили представители министерства.Еще десять пляжей подготовят в Геленджике, шесть - в Анапе, семь - в Туапсинском районе, по пять - в Новороссийске и Темрюкском муниципалитете, 3 - в Ейском районе. Каждый из них планируется оборудовать для комфортного отдыха туристов."Специально подготовленные площадки на берегу моря оснастят зонами отдыха, инсталляциями для фото и развлечений", - пояснили в ведомстве. На пляжах размещают скамейки, беседки и оборудуют спортивные площадки.Как напомнили краевые власти, проект зимних пляжей в Краснодарском крае реализуют уже третий год. В первый сезон были оборудованы 32 площадки. Они стали точками притяжения туристов, прибывших на отдых в Краснодарский край в зимний период, а также своеобразными визитными карточками курортов. В этом году количество зимних пляжей увеличится более чем в два раза – до 72.Министерство отмечает, что в Краснодарском крае ежегодно растет спрос на отдых в межсезонье и зимний период. По данным региональных властей, в настоящий момент черноморские курорты загружены более чем на 60%. В новогодние праздники заполняемость отелей ожидается на уровне 90%.В предстоящем зимнем сезоне туристов будут размещать около 2 тысяч объектов на 220 тысяч мест. В горных курортах Краснодарского края гостей будут принимать 149 средств размещения на 25 тысяч мест. Кроме того, в новом сезоне будет расширена горнолыжная инфраструктура: в общей сложности будут работать 66 канатных дорог и подъемников, 116 трасс для лыжников и сноубордистов.Как ранее заявляли власти региона, предстоящей зимой курорты Краснодарского края ожидают около 2,5 миллионов туристов. В том числе в новогодние праздники край готовится принять свыше 370 тысяч гостей. В общей сложности в декабре ожидают около 700 тысяч отдыхающих. Больше всего отдыхающих традиционно примет Сочи. Отмечалось, что особое внимание регион уделяет безопасности туристов.

https://ria.ru/20221117/krasnodarskiykray-1832155568.html

https://ria.ru/20221124/termy-1833745583.html

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сочи

геленджик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, краснодарский край, сочи, геленджик, общество