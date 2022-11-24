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Кубань предложит туристам для отдыха зимой более 70 пляжей - РИА Новости, 24.11.2022
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Краснодарский край
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Кубань предложит туристам для отдыха зимой более 70 пляжей
Кубань предложит туристам для отдыха зимой более 70 пляжей - РИА Новости, 24.11.2022
Кубань предложит туристам для отдыха зимой более 70 пляжей
Краснодарский край готовит к открытию более 70 зимних пляжей, сообщило министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T23:55
2022-11-24T23:55
краснодарский край
новости - туризм
краснодарский край
сочи
геленджик
общество
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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Краснодарский край готовит к открытию более 70 зимних пляжей, сообщило министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.Уточняется, что наибольшее число таких территорий будет открыто в Сочи. "Там в зимний период для отдыхающих откроют 36 пляжей", - уточнили представители министерства.Еще десять пляжей подготовят в Геленджике, шесть - в Анапе, семь - в Туапсинском районе, по пять - в Новороссийске и Темрюкском муниципалитете, 3 - в Ейском районе. Каждый из них планируется оборудовать для комфортного отдыха туристов."Специально подготовленные площадки на берегу моря оснастят зонами отдыха, инсталляциями для фото и развлечений", - пояснили в ведомстве. На пляжах размещают скамейки, беседки и оборудуют спортивные площадки.Как напомнили краевые власти, проект зимних пляжей в Краснодарском крае реализуют уже третий год. В первый сезон были оборудованы 32 площадки. Они стали точками притяжения туристов, прибывших на отдых в Краснодарский край в зимний период, а также своеобразными визитными карточками курортов. В этом году количество зимних пляжей увеличится более чем в два раза – до 72.Министерство отмечает, что в Краснодарском крае ежегодно растет спрос на отдых в межсезонье и зимний период. По данным региональных властей, в настоящий момент черноморские курорты загружены более чем на 60%. В новогодние праздники заполняемость отелей ожидается на уровне 90%.В предстоящем зимнем сезоне туристов будут размещать около 2 тысяч объектов на 220 тысяч мест. В горных курортах Краснодарского края гостей будут принимать 149 средств размещения на 25 тысяч мест. Кроме того, в новом сезоне будет расширена горнолыжная инфраструктура: в общей сложности будут работать 66 канатных дорог и подъемников, 116 трасс для лыжников и сноубордистов.Как ранее заявляли власти региона, предстоящей зимой курорты Краснодарского края ожидают около 2,5 миллионов туристов. В том числе в новогодние праздники край готовится принять свыше 370 тысяч гостей. В общей сложности в декабре ожидают около 700 тысяч отдыхающих. Больше всего отдыхающих традиционно примет Сочи. Отмечалось, что особое внимание регион уделяет безопасности туристов.
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новости - туризм, краснодарский край, сочи, геленджик, общество
Краснодарский край, Новости - Туризм, Краснодарский край, Сочи, Геленджик, Общество
23:55 24.11.2022
 

Кубань предложит туристам для отдыха зимой более 70 пляжей

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Краснодарский край готовит к открытию более 70 зимних пляжей, сообщило министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
"На курортах Кубани будет работать более 70 специализированных территорий для отдыха", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что наибольшее число таких территорий будет открыто в Сочи. "Там в зимний период для отдыхающих откроют 36 пляжей", - уточнили представители министерства.
Еще десять пляжей подготовят в Геленджике, шесть - в Анапе, семь - в Туапсинском районе, по пять - в Новороссийске и Темрюкском муниципалитете, 3 - в Ейском районе. Каждый из них планируется оборудовать для комфортного отдыха туристов.
"Специально подготовленные площадки на берегу моря оснастят зонами отдыха, инсталляциями для фото и развлечений", - пояснили в ведомстве. На пляжах размещают скамейки, беседки и оборудуют спортивные площадки.
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Как напомнили краевые власти, проект зимних пляжей в Краснодарском крае реализуют уже третий год. В первый сезон были оборудованы 32 площадки. Они стали точками притяжения туристов, прибывших на отдых в Краснодарский край в зимний период, а также своеобразными визитными карточками курортов. В этом году количество зимних пляжей увеличится более чем в два раза – до 72.
Министерство отмечает, что в Краснодарском крае ежегодно растет спрос на отдых в межсезонье и зимний период. По данным региональных властей, в настоящий момент черноморские курорты загружены более чем на 60%. В новогодние праздники заполняемость отелей ожидается на уровне 90%.
В предстоящем зимнем сезоне туристов будут размещать около 2 тысяч объектов на 220 тысяч мест. В горных курортах Краснодарского края гостей будут принимать 149 средств размещения на 25 тысяч мест. Кроме того, в новом сезоне будет расширена горнолыжная инфраструктура: в общей сложности будут работать 66 канатных дорог и подъемников, 116 трасс для лыжников и сноубордистов.
Как ранее заявляли власти региона, предстоящей зимой курорты Краснодарского края ожидают около 2,5 миллионов туристов. В том числе в новогодние праздники край готовится принять свыше 370 тысяч гостей. В общей сложности в декабре ожидают около 700 тысяч отдыхающих. Больше всего отдыхающих традиционно примет Сочи. Отмечалось, что особое внимание регион уделяет безопасности туристов.

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