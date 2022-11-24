14:51 24.11.2022 (обновлено: 14:56 24.11.2022)
"Мы опоздали": в Италии назвали причину провала плана накачки Киева оружием
Il Fatto Quotidiano: Запад оказался не готов снабжать Украину оружием против России
CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины /
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Страны Североатлантического альянса оказались не готовы снабжать Украину оружием, которого от них постоянно требует Владимир Зеленский, заявила итальянская газета Il Fatto Quotidiano.
По мнению исследователя Центра международных исследований (Cesi) Марко Ди Лиддо, столкнувшись с огромным спросом Украины на боеприпасы для тяжелой артиллерии, страны, поддерживающие Киев, испытывают нехватку боеприпасов и стоят перед выбором: опуститься ниже критического предела обороны или заставить Украину затормозить кризис.
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Эксперт заметил, что технологические разработки и производство оружия на Западе в большей степени сосредоточены на разведке и высокоточном оружии, таком как вооруженные беспилотники.
"Когда Россия начала на Украине специальную военную операцию 24 февраля, мы уже опоздали. Некоторые европейские страны уже несколько недель настаивают на создании координационного механизма ЕС по производству оружия, чтобы быть более эффективными, не напрягать резервы отдельных государств и попытаться ответить на требования Украины", — рассказал Ди Лиддо.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.