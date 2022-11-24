https://ria.ru/20221124/oruzhie-1833963149.html

"Мы опоздали": в Италии назвали причину провала плана накачки Киева оружием

"Мы опоздали": в Италии назвали причину провала плана накачки Киева оружием - РИА Новости, 24.11.2022

"Мы опоздали": в Италии назвали причину провала плана накачки Киева оружием

Страны Североатлантического альянса оказались не готовы снабжать Украину оружием, которого от них постоянно требует Владимир Зеленский, заявила итальянская... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:51

2022-11-24T14:51

2022-11-24T14:56

в мире

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

киев

италия

евросоюз

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Страны Североатлантического альянса оказались не готовы снабжать Украину оружием, которого от них постоянно требует Владимир Зеленский, заявила итальянская газета Il Fatto Quotidiano.По мнению исследователя Центра международных исследований (Cesi) Марко Ди Лиддо, столкнувшись с огромным спросом Украины на боеприпасы для тяжелой артиллерии, страны, поддерживающие Киев, испытывают нехватку боеприпасов и стоят перед выбором: опуститься ниже критического предела обороны или заставить Украину затормозить кризис.Эксперт заметил, что технологические разработки и производство оружия на Западе в большей степени сосредоточены на разведке и высокоточном оружии, таком как вооруженные беспилотники.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221122/germaniya-1833465731.html

https://ria.ru/20221121/oruzhie-1832980435.html

украина

киев

италия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, киев, италия, евросоюз