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В Кремле анонсировали встречу Путина с матерями участников спецоперации - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/operatsiya-1833976331.html
В Кремле анонсировали встречу Путина с матерями участников спецоперации
В Кремле анонсировали встречу Путина с матерями участников спецоперации - РИА Новости, 24.11.2022
В Кремле анонсировали встречу Путина с матерями участников спецоперации
Президент России Владимир Путин 25 ноября, в преддверии Дня матери, встретится с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:31
2022-11-24T15:47
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 ноября, в преддверии Дня матери, встретится с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля."В преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, Владимир Путин встретится с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции. На встречу приглашены мамы, сыновья которых - мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные - служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание", - говорится в сообщении.День матери - международный праздник, отмечается в России с 1998 года в соответствии с Указом Президента № 120.
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владимир путин, россия, общество, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:31 24.11.2022 (обновлено: 15:47 24.11.2022)
 
В Кремле анонсировали встречу Путина с матерями участников спецоперации

Путин в преддверии Дня матери встретится с матерями участников спецоперации на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 ноября, в преддверии Дня матери, встретится с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля.
"В преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, Владимир Путин встретится с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции. На встречу приглашены мамы, сыновья которых - мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные - служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание", - говорится в сообщении.
День матери - международный праздник, отмечается в России с 1998 года в соответствии с Указом Президента № 120.
Компьютеры в темной комнате - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбществоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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