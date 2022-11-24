https://ria.ru/20221124/operatsiya-1833976331.html

В Кремле анонсировали встречу Путина с матерями участников спецоперации

В Кремле анонсировали встречу Путина с матерями участников спецоперации - РИА Новости, 24.11.2022

В Кремле анонсировали встречу Путина с матерями участников спецоперации

Президент России Владимир Путин 25 ноября, в преддверии Дня матери, встретится с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:31

2022-11-24T15:31

2022-11-24T15:47

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

общество

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 ноября, в преддверии Дня матери, встретится с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля."В преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, Владимир Путин встретится с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции. На встречу приглашены мамы, сыновья которых - мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные - служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание", - говорится в сообщении.День матери - международный праздник, отмечается в России с 1998 года в соответствии с Указом Президента № 120.

https://ria.ru/20221103/feyki-1828734371.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, общество, ситуация в днр и лнр