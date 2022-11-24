https://ria.ru/20221124/operatsiya-1833952370.html

Эксперт прокомментировала смерть россиянки после операции в Южной Корее

Эксперт прокомментировала смерть россиянки после операции в Южной Корее - РИА Новости, 24.11.2022

Эксперт прокомментировала смерть россиянки после операции в Южной Корее

Смерть россиянки в Южной Корее после пластической операции стала вторым таким случаем в медицинском туризме в этой стране за последние десять лет, рассказала... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:01

2022-11-24T10:01

2022-11-24T14:25

здоровье - общество

южная корея

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Смерть россиянки в Южной Корее после пластической операции стала вторым таким случаем в медицинском туризме в этой стране за последние десять лет, рассказала РИА Новости гендиректор компании "Верналь", занимающейся медицинским туризмом в Южной Корея и Китае, Вера Вахонина.Газета "Тона Ильбо" со ссылкой на местную полицию сообщила, что россиянка в возрасте 40-50 лет оказалась в тяжелом состоянии после операции по подтяжке лица в пластической клинике. Ее перевезли в другую больницу, там она умерла. Полиция начала расследование в отношении должностных лиц больницы, будет произведено вскрытие для установления точной причины смерти."Мы работаем с клиниками Южной Кореи 12 лет и отслеживаем такие ситуации. За это время мы слышали только о двух таких случаях, первый - китаянка, лет 7-8 назад", - сказала собеседница.Она отметила, что в тот период граждане КНР активно ездили в Южную Корею, чтобы прибегать к услугам местных пластических хирургов."Важно делать правильный выбор клиник, важно, чтобы она была крупная. В Корее много клиник пластической хирургии. Но не все они забоятся о безопасности. Клиника, где это произошло, - не очень большая. Поэтому важно выбирать клиники с проверенными врачами, с давним составом врачей. Нужно, чтобы была хорошая анестезиология. Сегодня не так много клиник, которые могут позволить себе такие сложные операции. Фейслифтинг – это сложная операция, длится 7-8 часов под общим наркозом. Поэтому бригада реаниматологов должна быть", - отметила Вахонина.По ее словам, не все клиники могут себе позволить проводить такие сложные операции из-за дальнейшего обслуживания пациента. Но в некоторых медучреждениях есть небольшие отели, где врачи следят за состоянием пациента после операций. Таких заведений немного, добавила Вахонина.

https://ria.ru/20221124/operatsiya-1833818081.html

https://ria.ru/20221108/muzhchina-1829991943.html

южная корея

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, южная корея, россия