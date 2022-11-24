09:45 24.11.2022 (обновлено: 10:35 24.11.2022)
СМИ назвали возможные сроки начала операции Турции в Сирии
Hürriyet: наземная операция ВС Турции в Сирии может начаться после декабря
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные в Африне, Сирия
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные в Африне, Сирия. Архивное фото
АНКАРА, 24 ноя — РИА Новости. Турецкая военная операция "Коготь-замок" на севере Ирака может завершиться в декабре, после чего Анкара планирует масштабную наземную кампанию в Сирии, сообщил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
"Вооруженные силы проводят операцию "Коготь-замок" в Ираке. Ожидается, что она будет завершена в декабре. После этого следует начать обратный отсчет для наземной операции в Сирии. На этот раз планируется гораздо более масштабная операция", — пишет журналист.
Операция Турции в Сирии и Ираке
В воскресенье Турция провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, также сообщалось о ракетных обстрелах объектов на севере Ирака.
Эрдоган назвал бомбардировку успешной. Как уточнил позже министр обороны Хулуси Акар, за два дня убиты 184 боевика.
Турецкий лидер накануне подчеркнул, что не обсуждал атаки ни с российским, ни с американским президентами. По его словам, "и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время". На этом фоне во вторник в Астане начался 19-й раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, где с 2011 года продолжается внутренний вооруженный конфликт. Турция наряду с Россией и Ираном выступают в статусе гарантов процесса.
Дамаск неоднократно называл присутствие турецких военных на приграничных территориях незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке США формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.