https://ria.ru/20221124/operatsiya-1833843031.html

СМИ назвали возможные сроки начала операции Турции в Сирии

СМИ назвали возможные сроки начала операции Турции в Сирии - РИА Новости, 24.11.2022

СМИ назвали возможные сроки начала операции Турции в Сирии

Турецкая военная операция "Коготь-замок" на севере Ирака может завершиться в декабре, после чего Анкара планирует масштабную наземную кампанию в Сирии, сообщил... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:45

2022-11-24T09:45

2022-11-24T10:35

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АНКАРА, 24 ноя — РИА Новости. Турецкая военная операция "Коготь-замок" на севере Ирака может завершиться в декабре, после чего Анкара планирует масштабную наземную кампанию в Сирии, сообщил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви."Вооруженные силы проводят операцию "Коготь-замок" в Ираке. Ожидается, что она будет завершена в декабре. После этого следует начать обратный отсчет для наземной операции в Сирии. На этот раз планируется гораздо более масштабная операция", — пишет журналист.Операция Турции в Сирии и ИракеВ воскресенье Турция провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, также сообщалось о ракетных обстрелах объектов на севере Ирака.По оценке Анкары, по приграничным с Сирией провинциям Хатай, Шанлыурфа и Ширнак нанесено 764 ракетно-минометных удара. В результате атак 32 человека погибли, 261 получил ранения.Эрдоган назвал бомбардировку успешной. Как уточнил позже министр обороны Хулуси Акар, за два дня убиты 184 боевика.Турецкий лидер накануне подчеркнул, что не обсуждал атаки ни с российским, ни с американским президентами. По его словам, "и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время". На этом фоне во вторник в Астане начался 19-й раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, где с 2011 года продолжается внутренний вооруженный конфликт. Турция наряду с Россией и Ираном выступают в статусе гарантов процесса.Дамаск неоднократно называл присутствие турецких военных на приграничных территориях незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке США формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833614673.html

https://ria.ru/20221123/siriya-1833610634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, сирия, ирак