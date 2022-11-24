https://ria.ru/20221124/onf-1833813629.html

Волонтеры ОНФ привезли гуманитарную помощь бойцам ЛНР

Волонтеры ОНФ привезли гуманитарную помощь бойцам ЛНР - РИА Новости, 24.11.2022

Волонтеры ОНФ привезли гуманитарную помощь бойцам ЛНР

Волонтеры Общероссийского народного фронта в рамках проекта "Всё для победы!" доставили бойцам ЛНР гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T01:28

2022-11-24T01:28

2022-11-24T01:29

специальная военная операция на украине

общество

россия

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784028410_0:88:3273:1929_1920x0_80_0_0_5038393e68a8ff39b32962f38ad60b3a.jpg

ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Волонтеры Общероссийского народного фронта в рамках проекта "Всё для победы!" доставили бойцам ЛНР гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости."Хотим передать большое спасибо всем гражданам России за помощь нашим солдатам, за то, что передали нам теплые вещи, спальные мешки, туристические коврики", - сказала военнослужащая второго армейского корпуса ЛНР с позывным "Ляля".Как сообщили волонтеры, закупка велась на средства сбора блогера Юрия Подоляки в рамках проекта "Всё для победы!"

https://ria.ru/20221026/onf-1826862895.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, луганская народная республика