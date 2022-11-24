https://ria.ru/20221124/onf-1833813629.html
Волонтеры ОНФ привезли гуманитарную помощь бойцам ЛНР
Волонтеры ОНФ привезли гуманитарную помощь бойцам ЛНР - РИА Новости, 24.11.2022
Волонтеры ОНФ привезли гуманитарную помощь бойцам ЛНР
Волонтеры Общероссийского народного фронта в рамках проекта "Всё для победы!" доставили бойцам ЛНР гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T01:28
2022-11-24T01:28
2022-11-24T01:29
специальная военная операция на украине
общество
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Волонтеры Общероссийского народного фронта в рамках проекта "Всё для победы!" доставили бойцам ЛНР гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости."Хотим передать большое спасибо всем гражданам России за помощь нашим солдатам, за то, что передали нам теплые вещи, спальные мешки, туристические коврики", - сказала военнослужащая второго армейского корпуса ЛНР с позывным "Ляля".Как сообщили волонтеры, закупка велась на средства сбора блогера Юрия Подоляки в рамках проекта "Всё для победы!"
https://ria.ru/20221026/onf-1826862895.html
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общество, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Луганская Народная Республика
01:28 24.11.2022 (обновлено: 01:29 24.11.2022)
Волонтеры ОНФ привезли гуманитарную помощь бойцам ЛНР
Волонтеры ОНФ доставили бойцам ЛНР гуманитарную помощь в рамках проекта "Все для победы!"