https://ria.ru/20221124/odessa-1834054074.html
В Одессе рассмотрят вопрос о демонтаже памятников Суворову и Екатерине II
В Одессе рассмотрят вопрос о демонтаже памятников Суворову и Екатерине II - РИА Новости, 24.11.2022
В Одессе рассмотрят вопрос о демонтаже памятников Суворову и Екатерине II
Исполнительный комитет Одесского городского совета в четверг решил вынести на рассмотрение сессии городского совета проекты решений о демонтаже и переносе... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:05
2022-11-24T19:05
2022-11-24T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
екатерина ii
одесса
украина
одесский городской совет
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830207226_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_321ff015352d2c34a504515d679fa0bd.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Исполнительный комитет Одесского городского совета в четверг решил вынести на рассмотрение сессии городского совета проекты решений о демонтаже и переносе памятников русскому полководцу Александру Суворову и российской императрице Екатерине II.В четверг Исполком горсовета Одессы поддержал проекты решения о демонтаже и переносе памятников Суворову и Екатерине II. "За - 10 голосов, 100% присутствующих. Решение принято", - свидетельствует данные табло после голосования по вынесению на рассмотрение городского совета проекта решения "О демонтаже и переносе памятнику А. Суворову".Решение о вынесении на рассмотрение Одесского горсовета проекта решения "О демонтаже и перенос памятника "Основателям Одессы" было принято лишь на втором заседании, проходившим в четверг. На первом заседании решение не было принято, поскольку за проголосовали семь членов исполкома, трое воздержались."За - 10 голосов, 100% присутствующих. Решение принято", - свидетельствуют данные табло после голосования по вынесению на рассмотрение горсовета проекта решения по демонтажу памятника "Основателям Одессы". Видео голосования доступно на Youtube-канале "Одесский городской совет". По данным издания "Думская", точку в вопросе с переносом памятников Екатерине II и Суворову депутаты должны поставить 30 ноября.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20221117/pushkin-1832349833.html
https://ria.ru/20221110/pamyatnik-1830499944.html
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830207226_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_0877f2ab52fd1a0a9e5291e03ce2a36d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, екатерина ii, одесса, украина, одесский городской совет, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Екатерина II, Одесса, Украина, Одесский городской совет, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Одессе рассмотрят вопрос о демонтаже памятников Суворову и Екатерине II
Одесский горсовет рассмотрит вопрос о демонтаже памятников Суворову и Екатерине II
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Исполнительный комитет Одесского городского совета в четверг решил вынести на рассмотрение сессии городского совета проекты решений о демонтаже и переносе памятников русскому полководцу Александру Суворову и российской императрице Екатерине II.
В четверг Исполком горсовета Одессы поддержал проекты решения о демонтаже и переносе памятников Суворову и Екатерине II. "За - 10 голосов, 100% присутствующих. Решение принято", - свидетельствует данные табло после голосования по вынесению на рассмотрение городского совета проекта решения "О демонтаже и переносе памятнику А. Суворову".
Решение о вынесении на рассмотрение Одесского горсовета проекта решения "О демонтаже и перенос памятника "Основателям Одессы" было принято лишь на втором заседании, проходившим в четверг. На первом заседании решение не было принято, поскольку за проголосовали семь членов исполкома, трое воздержались.
"За - 10 голосов, 100% присутствующих. Решение принято", - свидетельствуют данные табло после голосования по вынесению на рассмотрение горсовета проекта решения по демонтажу памятника "Основателям Одессы". Видео голосования доступно на Youtube-канале "Одесский городской совет". По данным издания "Думская", точку в вопросе с переносом памятников Екатерине II и Суворову депутаты должны поставить 30 ноября.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине
в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
.