https://ria.ru/20221124/odessa-1834054074.html

В Одессе рассмотрят вопрос о демонтаже памятников Суворову и Екатерине II

В Одессе рассмотрят вопрос о демонтаже памятников Суворову и Екатерине II - РИА Новости, 24.11.2022

В Одессе рассмотрят вопрос о демонтаже памятников Суворову и Екатерине II

Исполнительный комитет Одесского городского совета в четверг решил вынести на рассмотрение сессии городского совета проекты решений о демонтаже и переносе... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T19:05

2022-11-24T19:05

2022-11-24T19:05

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Исполнительный комитет Одесского городского совета в четверг решил вынести на рассмотрение сессии городского совета проекты решений о демонтаже и переносе памятников русскому полководцу Александру Суворову и российской императрице Екатерине II.В четверг Исполком горсовета Одессы поддержал проекты решения о демонтаже и переносе памятников Суворову и Екатерине II. "За - 10 голосов, 100% присутствующих. Решение принято", - свидетельствует данные табло после голосования по вынесению на рассмотрение городского совета проекта решения "О демонтаже и переносе памятнику А. Суворову".Решение о вынесении на рассмотрение Одесского горсовета проекта решения "О демонтаже и перенос памятника "Основателям Одессы" было принято лишь на втором заседании, проходившим в четверг. На первом заседании решение не было принято, поскольку за проголосовали семь членов исполкома, трое воздержались."За - 10 голосов, 100% присутствующих. Решение принято", - свидетельствуют данные табло после голосования по вынесению на рассмотрение горсовета проекта решения по демонтажу памятника "Основателям Одессы". Видео голосования доступно на Youtube-канале "Одесский городской совет". По данным издания "Думская", точку в вопросе с переносом памятников Екатерине II и Суворову депутаты должны поставить 30 ноября.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20221117/pushkin-1832349833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, екатерина ii, одесса, украина, одесский городской совет, ситуация в днр и лнр