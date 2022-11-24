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В Одессе рассмотрят вопрос о демонтаже памятников Суворову и Екатерине II - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/odessa-1834054074.html
В Одессе рассмотрят вопрос о демонтаже памятников Суворову и Екатерине II
В Одессе рассмотрят вопрос о демонтаже памятников Суворову и Екатерине II - РИА Новости, 24.11.2022
В Одессе рассмотрят вопрос о демонтаже памятников Суворову и Екатерине II
Исполнительный комитет Одесского городского совета в четверг решил вынести на рассмотрение сессии городского совета проекты решений о демонтаже и переносе... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:05
2022-11-24T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
екатерина ii
одесса
украина
одесский городской совет
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Исполнительный комитет Одесского городского совета в четверг решил вынести на рассмотрение сессии городского совета проекты решений о демонтаже и переносе памятников русскому полководцу Александру Суворову и российской императрице Екатерине II.В четверг Исполком горсовета Одессы поддержал проекты решения о демонтаже и переносе памятников Суворову и Екатерине II. "За - 10 голосов, 100% присутствующих. Решение принято", - свидетельствует данные табло после голосования по вынесению на рассмотрение городского совета проекта решения "О демонтаже и переносе памятнику А. Суворову".Решение о вынесении на рассмотрение Одесского горсовета проекта решения "О демонтаже и перенос памятника "Основателям Одессы" было принято лишь на втором заседании, проходившим в четверг. На первом заседании решение не было принято, поскольку за проголосовали семь членов исполкома, трое воздержались."За - 10 голосов, 100% присутствующих. Решение принято", - свидетельствуют данные табло после голосования по вынесению на рассмотрение горсовета проекта решения по демонтажу памятника "Основателям Одессы". Видео голосования доступно на Youtube-канале "Одесский городской совет". По данным издания "Думская", точку в вопросе с переносом памятников Екатерине II и Суворову депутаты должны поставить 30 ноября.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20221117/pushkin-1832349833.html
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в мире, екатерина ii, одесса, украина, одесский городской совет, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Екатерина II, Одесса, Украина, Одесский городской совет, Ситуация в ДНР и ЛНР
19:05 24.11.2022
 
В Одессе рассмотрят вопрос о демонтаже памятников Суворову и Екатерине II

Одесский горсовет рассмотрит вопрос о демонтаже памятников Суворову и Екатерине II

© Фото : Юрий ДьяченкоНадпись на памятнике Суворову в Одессе: "Ты следующий"
Надпись на памятнике Суворову в Одессе: Ты следующий - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : Юрий Дьяченко
Надпись на памятнике Суворову в Одессе: "Ты следующий"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Исполнительный комитет Одесского городского совета в четверг решил вынести на рассмотрение сессии городского совета проекты решений о демонтаже и переносе памятников русскому полководцу Александру Суворову и российской императрице Екатерине II.
В четверг Исполком горсовета Одессы поддержал проекты решения о демонтаже и переносе памятников Суворову и Екатерине II. "За - 10 голосов, 100% присутствующих. Решение принято", - свидетельствует данные табло после голосования по вынесению на рассмотрение городского совета проекта решения "О демонтаже и переносе памятнику А. Суворову".
Черновцы - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 22:34
Памятник Пушкину демонтировали в украинских Черновцах
Решение о вынесении на рассмотрение Одесского горсовета проекта решения "О демонтаже и перенос памятника "Основателям Одессы" было принято лишь на втором заседании, проходившим в четверг. На первом заседании решение не было принято, поскольку за проголосовали семь членов исполкома, трое воздержались.
"За - 10 голосов, 100% присутствующих. Решение принято", - свидетельствуют данные табло после голосования по вынесению на рассмотрение горсовета проекта решения по демонтажу памятника "Основателям Одессы". Видео голосования доступно на Youtube-канале "Одесский городской совет". По данным издания "Думская", точку в вопросе с переносом памятников Екатерине II и Суворову депутаты должны поставить 30 ноября.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Памятник Гоголю в Харькове обложили мешками с песком
10 ноября, 14:17
В Харькове памятник Гоголю обложили мешками с песком
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕкатерина IIОдессаУкраинаОдесский городской советСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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