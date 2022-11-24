https://ria.ru/20221124/obyski-1833811775.html

Москалькова прокомментировала обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Москалькова прокомментировала обыски СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 24.11.2022

Москалькова прокомментировала обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Обыски Службы безопасности Украины в Киево-Печерской лавре и других храмах и монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата нарушают права... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T00:47

2022-11-24T00:47

2022-11-24T00:47

татьяна москалькова

петр порошенко

украина

россия

ровненская область

служба безопасности украины

украинская православная церковь

константинопольский патриархат

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обыски Службы безопасности Украины в Киево-Печерской лавре и других храмах и монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата нарушают права многочисленных священнослужителей и прихожан УПЦ, их цель - окончательно "выдавить" церковь из конфессионального мира Украины, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Во вторник "Страна.ua" сообщала, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории. Также "контрразведывательные мероприятия" во вторник проводились еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Были допрошены более 50 человек и найдена "пророссийская литература". Председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ митрополит Климент (Вечеря) подчеркнул после этого, что СБУ проводила в лавре не обыски, а "мероприятия, связанные с безопасностью"."Считаю, что цель этой беззаконной акции - окончательно выдавить УПЦ Московского патриархата из конфессионального мира Украины и, тем самым, окончательно разорвать связь верующих со своей материнской церковью, разрушить, наверное, последние духовные скрепы между когда-то братскими народами. Мало сказать, что подобные действия нарушают права многочисленных священнослужителей и прихожан УПЦ. Они их просто уничтожают", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.Москалькова напомнила о 18-й статье Всеобщей декларации прав человека, которая гласит, что "каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов".По словам омбудсмена, украинские власти не признают этого права за прихожанами УПЦ. "Украинский режим еще раз показал, что любые всемирно признанные международные документы для него - лишь листы бумаги, испачканные типографской краской", - подчеркнула уполномоченный.СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он предает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/zakharova-1833667388.html

https://ria.ru/20221123/lavra-1833697233.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/1833448591.html

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