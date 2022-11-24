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Москалькова прокомментировала обыски СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 24.11.2022
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Москалькова прокомментировала обыски СБУ в Киево-Печерской лавре
Москалькова прокомментировала обыски СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 24.11.2022
Москалькова прокомментировала обыски СБУ в Киево-Печерской лавре
Обыски Службы безопасности Украины в Киево-Печерской лавре и других храмах и монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата нарушают права... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T00:47
2022-11-24T00:47
татьяна москалькова
петр порошенко
украина
россия
ровненская область
служба безопасности украины
украинская православная церковь
константинопольский патриархат
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обыски Службы безопасности Украины в Киево-Печерской лавре и других храмах и монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата нарушают права многочисленных священнослужителей и прихожан УПЦ, их цель - окончательно "выдавить" церковь из конфессионального мира Украины, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Во вторник "Страна.ua" сообщала, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории. Также "контрразведывательные мероприятия" во вторник проводились еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Были допрошены более 50 человек и найдена "пророссийская литература". Председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ митрополит Климент (Вечеря) подчеркнул после этого, что СБУ проводила в лавре не обыски, а "мероприятия, связанные с безопасностью"."Считаю, что цель этой беззаконной акции - окончательно выдавить УПЦ Московского патриархата из конфессионального мира Украины и, тем самым, окончательно разорвать связь верующих со своей материнской церковью, разрушить, наверное, последние духовные скрепы между когда-то братскими народами. Мало сказать, что подобные действия нарушают права многочисленных священнослужителей и прихожан УПЦ. Они их просто уничтожают", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.Москалькова напомнила о 18-й статье Всеобщей декларации прав человека, которая гласит, что "каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов".По словам омбудсмена, украинские власти не признают этого права за прихожанами УПЦ. "Украинский режим еще раз показал, что любые всемирно признанные международные документы для него - лишь листы бумаги, испачканные типографской краской", - подчеркнула уполномоченный.СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он предает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://radiosputnik.ria.ru/20221123/zakharova-1833667388.html
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татьяна москалькова, петр порошенко, украина, россия, ровненская область, служба безопасности украины, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, telegram (приложение)
Татьяна Москалькова, Петр Порошенко, Украина, Россия, Ровненская область, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Константинопольский патриархат, Telegram (приложение)
00:47 24.11.2022
 
Москалькова прокомментировала обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Москалькова: обыски СБУ в Киево-Печерской лавре нарушают права служителей и прихожан УПЦ

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обыски Службы безопасности Украины в Киево-Печерской лавре и других храмах и монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата нарушают права многочисленных священнослужителей и прихожан УПЦ, их цель - окончательно "выдавить" церковь из конфессионального мира Украины, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Во вторник "Страна.ua" сообщала, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории. Также "контрразведывательные мероприятия" во вторник проводились еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Были допрошены более 50 человек и найдена "пророссийская литература". Председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ митрополит Климент (Вечеря) подчеркнул после этого, что СБУ проводила в лавре не обыски, а "мероприятия, связанные с безопасностью".
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"Считаю, что цель этой беззаконной акции - окончательно выдавить УПЦ Московского патриархата из конфессионального мира Украины и, тем самым, окончательно разорвать связь верующих со своей материнской церковью, разрушить, наверное, последние духовные скрепы между когда-то братскими народами. Мало сказать, что подобные действия нарушают права многочисленных священнослужителей и прихожан УПЦ. Они их просто уничтожают", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Москалькова напомнила о 18-й статье Всеобщей декларации прав человека, которая гласит, что "каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов".
По словам омбудсмена, украинские власти не признают этого права за прихожанами УПЦ. "Украинский режим еще раз показал, что любые всемирно признанные международные документы для него - лишь листы бумаги, испачканные типографской краской", - подчеркнула уполномоченный.
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В УПЦ заявили, что СБУ не проводила обыски в Киево-Печерской лавре
СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он предает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
СБУ пошла по храмам: обыски в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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СБУ пошла по храмам: обыски в Киево-Печерской лавре
 
Татьяна МоскальковаПетр ПорошенкоУкраинаРоссияРовненская областьСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьКонстантинопольский патриархатTelegram (приложение)
 
 
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