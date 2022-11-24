https://ria.ru/20221124/obstrely-1833972774.html

Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта

Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта - РИА Новости, 24.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта

Украинские войска выпустили по Донецку и четырем населенным пунктам 39 снарядов и шесть мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:22

2022-11-24T15:22

2022-11-24T15:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и четырем населенным пунктам 39 снарядов и шесть мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.50 - населенный пункт Иванополье - населенный пункт Зайцево: выпущено 17 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.20 украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, в 14.08 по Червоногвардейскому району Макеевки - пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 14.10 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 14.15 украинские войска выпустили по Широкой Балке шесть мин калибром 120 миллиметров, в 14.32 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 14.37 по Киевскому району Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221124/udar-1833934484.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины