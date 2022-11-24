https://ria.ru/20221124/obstrely-1833912989.html
Врач в Донецке рассказал, как из-за обстрелов принимали роды в подвале
Врач в Донецке рассказал, как из-за обстрелов принимали роды в подвале - РИА Новости, 24.11.2022
Врач в Донецке рассказал, как из-за обстрелов принимали роды в подвале
Врачи в Донецке вынуждены из-за обстрелов со стороны украинских войск работать без воды и электричества, приходилось даже принимать роды в подвале, рассказал... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:09
2022-11-24T13:09
2022-11-24T13:43
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Врачи в Донецке вынуждены из-за обстрелов со стороны украинских войск работать без воды и электричества, приходилось даже принимать роды в подвале, рассказал РИА Новости замгендиректора Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Дмитрий Мироненко."Конечно, как и во всей республике, сейчас есть куча разных дефицитов. Дефицит водоснабжения для лечебного учреждения - это очень серьезная вещь. Ни для кого не секрет: как с 2014 года, так и с начала СВО с февраля 2022 года, мы находимся в тяжелых военно-политических условиях. Это связано с регулярными обстрелами, с другими проблемами коммунального характера", - сказал Мироненко.Вместе с тем, по его словам, в учреждении отлажена схема эвакуации пациентов в случае необходимости. "С 2014 года мы были неоднократно тренированы, и ранее нам даже приходилось принимать роды, оперировать в нашем подвальном помещении, оно полностью оборудовано", - рассказал врач.Вследствие постоянных обстрелов со стороны украинских войск Верхнекальмиусская насосная станция в Ясиноватой (ДНР) регулярно остается без электроэнергии, из-за чего в Донецке и других городах нарушается водоснабжение.
https://ria.ru/20221116/donbass-1830873441.html
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Врач Донецкого роддома о работе без воды и электричества
Врачи в Донецке вынуждены из-за украинских обстрелов работать без воды и электричества, приходилось даже принимать роды в подвале, рассказал РИА Новости замглавы республиканского центра охраны материнства и детства
2022-11-24T13:09
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PT2M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье - общество, донецк, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:09 24.11.2022 (обновлено: 13:43 24.11.2022)
Врач в Донецке рассказал, как из-за обстрелов принимали роды в подвале
Врач Мироненко рассказал, как из-за обстрелов Донецка приходилось принимать роды в подвале
ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Врачи в Донецке вынуждены из-за обстрелов со стороны украинских войск работать без воды и электричества, приходилось даже принимать роды в подвале, рассказал РИА Новости замгендиректора Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Дмитрий Мироненко.
"Конечно, как и во всей республике, сейчас есть куча разных дефицитов. Дефицит водоснабжения для лечебного учреждения - это очень серьезная вещь. Ни для кого не секрет: как с 2014 года, так и с начала СВО с февраля 2022 года, мы находимся в тяжелых военно-политических условиях. Это связано с регулярными обстрелами, с другими проблемами коммунального характера", - сказал Мироненко.
Вместе с тем, по его словам, в учреждении отлажена схема эвакуации пациентов в случае необходимости. "С 2014 года мы были неоднократно тренированы, и ранее нам даже приходилось принимать роды, оперировать в нашем подвальном помещении, оно полностью оборудовано", - рассказал врач.
Вследствие постоянных обстрелов со стороны украинских войск Верхнекальмиусская насосная станция в Ясиноватой (ДНР
) регулярно остается без электроэнергии, из-за чего в Донецке и других городах нарушается водоснабжение.