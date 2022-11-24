https://ria.ru/20221124/obstrely-1833846790.html

Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 24.11.2022

Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска за четыре минуты обстреляли Киевский район Донецка и два района Макеевки, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 155 миллиметров,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:02

2022-11-24T10:02

2022-11-24T10:02

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg

ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска за четыре минуты обстреляли Киевский район Донецка и два района Макеевки, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:04 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.В 9.08 украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Червоногвардейскому районам Макеевки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221124/kherson-1833840824.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, макеевка, донецкая народная республика