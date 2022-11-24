Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили десять натовских снарядов по Донецку и Макеевке
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска за четыре минуты обстреляли Киевский район Донецка и два района Макеевки, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:04 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
В 9.08 украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Червоногвардейскому районам Макеевки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.