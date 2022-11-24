https://ria.ru/20221124/obstrely-1833837313.html

Украинские войска 38 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 38 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 24.11.2022

Украинские войска 38 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 224 боеприпаса по семи населенным пунктам, сообщило... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:23

2022-11-24T09:23

2022-11-24T09:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 224 боеприпаса по семи населенным пунктам, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… (Выпущено) 224 единицы различных боеприпасов", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов, включая города Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Докучаевск, поселок Гольмовский и село Яковлевка. Уточняется, что противник применял РСЗО "Град", артиллерию калибра 155 и 152 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров.В результате обстрелов, по данным ведомства, один человек погиб, один ранен.В предыдущие сутки было зафиксировано 40 обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины