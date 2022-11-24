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Украинские войска 38 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/obstrely-1833837313.html
Украинские войска 38 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 38 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска 38 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 224 боеприпаса по семи населенным пунктам, сообщило... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:23
2022-11-24T09:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 224 боеприпаса по семи населенным пунктам, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… (Выпущено) 224 единицы различных боеприпасов", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов, включая города Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Докучаевск, поселок Гольмовский и село Яковлевка. Уточняется, что противник применял РСЗО "Град", артиллерию калибра 155 и 152 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров.В результате обстрелов, по данным ведомства, один человек погиб, один ранен.В предыдущие сутки было зафиксировано 40 обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
09:23 24.11.2022
 
Украинские войска 38 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 38 раз за сутки обстреляли ДНР, выпустив 224 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Петровском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ
Жилой дом в Петровском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом в Петровском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 224 боеприпаса по семи населенным пунктам, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… (Выпущено) 224 единицы различных боеприпасов", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов, включая города Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Докучаевск, поселок Гольмовский и село Яковлевка. Уточняется, что противник применял РСЗО "Град", артиллерию калибра 155 и 152 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров.
В результате обстрелов, по данным ведомства, один человек погиб, один ранен.
В предыдущие сутки было зафиксировано 40 обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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