https://ria.ru/20221124/obstrely-1833837313.html
Украинские войска 38 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 38 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска 38 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 224 боеприпаса по семи населенным пунктам, сообщило... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:23
2022-11-24T09:23
2022-11-24T09:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 224 боеприпаса по семи населенным пунктам, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… (Выпущено) 224 единицы различных боеприпасов", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов, включая города Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Докучаевск, поселок Гольмовский и село Яковлевка. Уточняется, что противник применял РСЗО "Град", артиллерию калибра 155 и 152 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров.В результате обстрелов, по данным ведомства, один человек погиб, один ранен.В предыдущие сутки было зафиксировано 40 обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска 38 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 38 раз за сутки обстреляли ДНР, выпустив 224 боеприпаса