https://ria.ru/20221124/obstrely-1833834343.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и Горловку, выпустив 8 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:07

2022-11-24T09:07

2022-11-24T09:07

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и Горловку, выпустив 8 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:06 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в 8.35 украинские военные выпустили 5 снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, горловка, вооруженные силы украины