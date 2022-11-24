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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и Горловку, выпустив 8 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:07
2022-11-24T09:07
2022-11-24T09:07
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и Горловку, выпустив 8 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:06 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в 8.35 украинские военные выпустили 5 снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, в том числе натовскими снарядами