https://ria.ru/20221124/obstrel-1834094213.html

Украинские войска обстреляли Донецк "натовскими" снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк "натовскими" снарядами - РИА Новости, 24.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк "натовскими" снарядами

Украинские войска в 22.50 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T23:58

2022-11-24T23:58

2022-11-24T23:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 22.50 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.50 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221124/obstrel-1834087403.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато