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Украинские войска обстреляли Донецк "натовскими" снарядами - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/obstrel-1834094213.html
Украинские войска обстреляли Донецк "натовскими" снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк "натовскими" снарядами - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк "натовскими" снарядами
Украинские войска в 22.50 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T23:58
2022-11-24T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 22.50 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.50 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221124/obstrel-1834087403.html
донецк
кировский район
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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
23:58 24.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк "натовскими" снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка натовскими снарядами

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОбломок снаряда, попавшего в жилой дом в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВСУ
Обломок снаряда, попавшего в жилой дом в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Обломок снаряда, попавшего в жилой дом в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 22.50 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.50 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Сватово - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 22:45Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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