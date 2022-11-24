Украинские войска обстреляли Донецк "натовскими" снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка натовскими снарядами
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОбломок снаряда, попавшего в жилой дом в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВСУ
Обломок снаряда, попавшего в жилой дом в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 22.50 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.50 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.