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Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, повреждены три дома - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/obstrel-1834087403.html
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, повреждены три дома
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, повреждены три дома - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, повреждены три дома
В ЛНР артиллерийскому обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований вновь подвергся населённый пункт Сватово, разрушения получили три частных дома в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T22:45
2022-11-24T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. В ЛНР артиллерийскому обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований вновь подвергся населённый пункт Сватово, разрушения получили три частных дома в центре города, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Как рассказала местная жительница, она ушла на прогулку с ребёнком, а, вернувшись, увидела последствия "прилёта" по ее дому.Сейчас ведутся работы по восстановлению электричества в обстрелянных районах. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
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сватово
луганская народная республика
украина
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Последствия обстрела Сватово
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в мире, сватово, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
22:45 24.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, повреждены три дома

Сватово в ЛНР подвергся артиллерийскому обстрелу, разрушение получили три дома

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. В ЛНР артиллерийскому обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований вновь подвергся населённый пункт Сватово, разрушения получили три частных дома в центре города, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Как рассказала местная жительница, она ушла на прогулку с ребёнком, а, вернувшись, увидела последствия "прилёта" по ее дому.
Сейчас ведутся работы по восстановлению электричества в обстрелянных районах. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСватовоЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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