https://ria.ru/20221124/obstrel-1834087403.html
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, повреждены три дома
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, повреждены три дома - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, повреждены три дома
В ЛНР артиллерийскому обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований вновь подвергся населённый пункт Сватово, разрушения получили три частных дома в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T22:45
2022-11-24T22:45
2022-11-24T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. В ЛНР артиллерийскому обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований вновь подвергся населённый пункт Сватово, разрушения получили три частных дома в центре города, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Как рассказала местная жительница, она ушла на прогулку с ребёнком, а, вернувшись, увидела последствия "прилёта" по ее дому.Сейчас ведутся работы по восстановлению электричества в обстрелянных районах. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20221124/donetsk-1834042644.html
сватово
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия обстрела Сватово
В ЛНР артобстрелу со стороны украинских вооруженных формирований вновь подверглось Сватово, повреждены три дома
2022-11-24T22:45
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PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сватово, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, повреждены три дома
Сватово в ЛНР подвергся артиллерийскому обстрелу, разрушение получили три дома