https://ria.ru/20221124/obstrel-1834087403.html

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, повреждены три дома

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, повреждены три дома - РИА Новости, 24.11.2022

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, повреждены три дома

В ЛНР артиллерийскому обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований вновь подвергся населённый пункт Сватово, разрушения получили три частных дома в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T22:45

2022-11-24T22:45

2022-11-24T22:45

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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. В ЛНР артиллерийскому обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований вновь подвергся населённый пункт Сватово, разрушения получили три частных дома в центре города, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Как рассказала местная жительница, она ушла на прогулку с ребёнком, а, вернувшись, увидела последствия "прилёта" по ее дому.Сейчас ведутся работы по восстановлению электричества в обстрелянных районах. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20221124/donetsk-1834042644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Сватово В ЛНР артобстрелу со стороны украинских вооруженных формирований вновь подверглось Сватово, повреждены три дома 2022-11-24T22:45 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сватово, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины