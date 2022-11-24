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Украинские войска обстреляли поселок Сосновый в ЛНР - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/obstrel-1833904415.html
Украинские войска обстреляли поселок Сосновый в ЛНР
Украинские войска обстреляли поселок Сосновый в ЛНР - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска обстреляли поселок Сосновый в ЛНР
Украинские войска выпустили по поселку Сосновый в ЛНР два снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:50
2022-11-24T12:50
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
сша
сцкк
нато
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по поселку Сосновый в ЛНР два снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.00 - по населенному пункту Сосновый (Сватовского района, ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (два снаряда). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221124/donbass-1833900552.html
луганская народная республика
украина
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луганская народная республика, украина, сша, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, США, СЦКК, НАТО
12:50 24.11.2022
 
Украинские войска обстреляли поселок Сосновый в ЛНР

Украинские войска выпустили по поселку Сосновый в ЛНР два натовских снаряда

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОбломок снаряда ВСУ
Обломок снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Обломок снаряда ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по поселку Сосновый в ЛНР два снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.00 - по населенному пункту Сосновый (Сватовского района, ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (два снаряда). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСШАСЦККНАТО
 
 
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