https://ria.ru/20221124/obstrel-1833861248.html

ВСУ обстреляли Донецк и еще два населенных пункта

ВСУ обстреляли Донецк и еще два населенных пункта - РИА Новости, 24.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк и еще два населенных пункта

Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:58

2022-11-24T10:58

2022-11-24T10:58

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.24 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.00 мск украинские войска выпустили по Кировскому и Червоногвардейскому районам Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, а по Пантелеймоновке - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 10.22 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 10.24 мск по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.28 мск по Кировскому району Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221124/kharkov-1833860266.html

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833858549.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато