https://ria.ru/20221124/neft-1834060778.html

Поставки нефти из России в Словакию через Украину возобновились

Поставки нефти из России в Словакию через Украину возобновились - РИА Новости, 24.11.2022

Поставки нефти из России в Словакию через Украину возобновились

Поставки нефти из РФ в Словакию через Украину вечером в четверг возобновлены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T19:48

2022-11-24T19:48

2022-11-24T19:58

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ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Поставки нефти из РФ в Словакию через Украину вечером в четверг возобновлены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова."В четверг вечером возобновилась поставка российской нефти через Украину в Словакию. Проблемы с подачей электроэнергии, вызвавшие короткий перерыв в поставке нефти, полностью устранены", - сказала Путцова.

https://ria.ru/20221124/neft-1834042546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, словакия, нефть, в мире