https://ria.ru/20221124/neft-1834060778.html
Поставки нефти из России в Словакию через Украину возобновились
Поставки нефти из России в Словакию через Украину возобновились - РИА Новости, 24.11.2022
Поставки нефти из России в Словакию через Украину возобновились
Поставки нефти из РФ в Словакию через Украину вечером в четверг возобновлены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:48
2022-11-24T19:48
2022-11-24T19:58
россия
украина
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нефть
в мире
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ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Поставки нефти из РФ в Словакию через Украину вечером в четверг возобновлены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова."В четверг вечером возобновилась поставка российской нефти через Украину в Словакию. Проблемы с подачей электроэнергии, вызвавшие короткий перерыв в поставке нефти, полностью устранены", - сказала Путцова.
https://ria.ru/20221124/neft-1834042546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, словакия, нефть, в мире
Россия, Украина, Словакия, Нефть, В мире
19:48 24.11.2022 (обновлено: 19:58 24.11.2022)
Поставки нефти из России в Словакию через Украину возобновились
Оператор МЕРО: поставки нефти из России в Словакию через Украину вечером возобновились