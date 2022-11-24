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Поставки нефти из России в Словакию через Украину возобновились - РИА Новости, 24.11.2022
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Поставки нефти из России в Словакию через Украину возобновились
Поставки нефти из России в Словакию через Украину возобновились - РИА Новости, 24.11.2022
Поставки нефти из России в Словакию через Украину возобновились
Поставки нефти из РФ в Словакию через Украину вечером в четверг возобновлены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:48
2022-11-24T19:58
россия
украина
словакия
нефть
в мире
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ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Поставки нефти из РФ в Словакию через Украину вечером в четверг возобновлены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова."В четверг вечером возобновилась поставка российской нефти через Украину в Словакию. Проблемы с подачей электроэнергии, вызвавшие короткий перерыв в поставке нефти, полностью устранены", - сказала Путцова.
https://ria.ru/20221124/neft-1834042546.html
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россия, украина, словакия, нефть, в мире
Россия, Украина, Словакия, Нефть, В мире
19:48 24.11.2022 (обновлено: 19:58 24.11.2022)
 
Поставки нефти из России в Словакию через Украину возобновились

Оператор МЕРО: поставки нефти из России в Словакию через Украину вечером возобновились

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер на объекте нефтепровода "Дружба"
Инженер на объекте нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер на объекте нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Поставки нефти из РФ в Словакию через Украину вечером в четверг возобновлены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова.
"В четверг вечером возобновилась поставка российской нефти через Украину в Словакию. Проблемы с подачей электроэнергии, вызвавшие короткий перерыв в поставке нефти, полностью устранены", - сказала Путцова.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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