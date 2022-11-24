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СМИ: переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложили из-за разногласий - РИА Новости, 24.11.2022
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СМИ: переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложили из-за разногласий
СМИ: переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложили из-за разногласий - РИА Новости, 24.11.2022
СМИ: переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложили из-за разногласий
Переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложены из-за разногласий между странами, они могут возобновиться в пятницу, передает Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:29
2022-11-24T18:48
нефть
евросоюз
цены на нефть
экономика
россия
g7
в мире
цены
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложены из-за разногласий между странами, они могут возобновиться в пятницу, передает Блумберг со ссылкой на информированные источники."Переговоры по предложению G7, которые изначально должны были возобновиться в четверг вечером, были отложены, поскольку дипломатам нужно время, чтобы преодолеть разногласия между государствами-членами... Переговоры могут возобновиться в пятницу, но могут и позже", - говорится в сообщении агентства.Ранее в четверг газета Politico сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель.
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нефть, евросоюз, цены на нефть, экономика, россия, g7, в мире, цены
Нефть, Евросоюз, Цены на нефть, Экономика, Россия, G7, В мире, Цены
18:29 24.11.2022 (обновлено: 18:48 24.11.2022)
 
СМИ: переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложили из-за разногласий

Bloomberg: переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложили из-за разногласий между странами

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложены из-за разногласий между странами, они могут возобновиться в пятницу, передает Блумберг со ссылкой на информированные источники.
"Переговоры по предложению G7, которые изначально должны были возобновиться в четверг вечером, были отложены, поскольку дипломатам нужно время, чтобы преодолеть разногласия между государствами-членами... Переговоры могут возобновиться в пятницу, но могут и позже", - говорится в сообщении агентства.
Ранее в четверг газета Politico сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель.
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