https://ria.ru/20221124/neft-1834042546.html

СМИ: переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложили из-за разногласий

СМИ: переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложили из-за разногласий - РИА Новости, 24.11.2022

СМИ: переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложили из-за разногласий

Переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложены из-за разногласий между странами, они могут возобновиться в пятницу, передает Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:29

2022-11-24T18:29

2022-11-24T18:48

нефть

евросоюз

цены на нефть

экономика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложены из-за разногласий между странами, они могут возобновиться в пятницу, передает Блумберг со ссылкой на информированные источники."Переговоры по предложению G7, которые изначально должны были возобновиться в четверг вечером, были отложены, поскольку дипломатам нужно время, чтобы преодолеть разногласия между государствами-членами... Переговоры могут возобновиться в пятницу, но могут и позже", - говорится в сообщении агентства.Ранее в четверг газета Politico сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель.

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Владимир Лаврентьев

нефть, евросоюз, цены на нефть, экономика, россия, g7, в мире, цены