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Поставку нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию прервали - РИА Новости, 24.11.2022
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Поставку нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию прервали
Поставку нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию прервали - РИА Новости, 24.11.2022
Поставку нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию прервали
Из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" из Украины в Словакию, сообщил братиславский... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:05
2022-11-24T18:17
словакия
украина
чехия
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ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" из Украины в Словакию, сообщил братиславский телеканал ТА3."Согласно нашей информации, из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружбы" из Украины в Словакию. По данным чешского оператора МЕРО, поставки нефти в Чехию продолжаются за счет достаточных оперативных запасов в Словакии", - говорится в сообщении.
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словакия, украина, чехия
Словакия, Украина, Чехия
18:05 24.11.2022 (обновлено: 18:17 24.11.2022)
 
Поставку нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию прервали

Поставку нефти по "Дружбе" в Словакию прервали из-за перебоев с электроэнергией

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба"
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба". Архивное фото
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ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" из Украины в Словакию, сообщил братиславский телеканал ТА3.
"Согласно нашей информации, из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружбы" из Украины в Словакию. По данным чешского оператора МЕРО, поставки нефти в Чехию продолжаются за счет достаточных оперативных запасов в Словакии", - говорится в сообщении.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 20:05
Украина возобновила прокачку нефти по своему участку "Дружбы"
 
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