https://ria.ru/20221124/neft-1834035212.html

Поставку нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию прервали

Поставку нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию прервали - РИА Новости, 24.11.2022

Поставку нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию прервали

Из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" из Украины в Словакию, сообщил братиславский... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:05

2022-11-24T18:05

2022-11-24T18:17

словакия

украина

чехия

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ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" из Украины в Словакию, сообщил братиславский телеканал ТА3."Согласно нашей информации, из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружбы" из Украины в Словакию. По данным чешского оператора МЕРО, поставки нефти в Чехию продолжаются за счет достаточных оперативных запасов в Словакии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221123/druzhba-1833781198.html

словакия

украина

чехия

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словакия, украина, чехия