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Поставку нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию прервали
Поставку нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию прервали - РИА Новости, 24.11.2022
Поставку нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию прервали
Из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" из Украины в Словакию, сообщил братиславский... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:05
2022-11-24T18:05
2022-11-24T18:17
словакия
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чехия
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ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" из Украины в Словакию, сообщил братиславский телеканал ТА3."Согласно нашей информации, из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружбы" из Украины в Словакию. По данным чешского оператора МЕРО, поставки нефти в Чехию продолжаются за счет достаточных оперативных запасов в Словакии", - говорится в сообщении.
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словакия, украина, чехия
18:05 24.11.2022 (обновлено: 18:17 24.11.2022)
Поставку нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию прервали
Поставку нефти по "Дружбе" в Словакию прервали из-за перебоев с электроэнергией