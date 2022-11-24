https://ria.ru/20221124/nebenzya-1833813422.html

Небензя: Россия ожидает оценок свидетельств казней украинскими боевиками

Небензя: Россия ожидает оценок свидетельств казней украинскими боевиками - РИА Новости, 24.11.2022

Небензя: Россия ожидает оценок свидетельств казней украинскими боевиками

Россия ожидает от международного сообщества принципиальных оценок свидетельств пыток и казней украинскими боевиками, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 24.11.2022

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василий небензя

киев

донецкая народная республика

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ООН, 24 ноя – РИА Новости. Россия ожидает от международного сообщества принципиальных оценок свидетельств пыток и казней украинскими боевиками, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, освобожденные из плена бойцы ДНР подтверждают, что боевики запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* казнят пленных через повешение.Как указал Небензя, попутно в ЛНР судмедэксперты пришли к выводу, что у погибших пленных еще при жизни были отрезаны верхние части ушей и простреляны ноги. "Некоторым российским военнопленным приходилось по 5 часов лежать в ямах, засыпанных землей", - подчеркнул он."Мы ожидаем и от международного сообщества, и от международных правозащитных организаций принципиальных оценок несоблюдения Киевом его обязательств в области международного гуманитарного права", - заключил постпред.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221124/repressii-1833814783.html

россия

киев

донецкая народная республика

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россия, василий небензя, киев, донецкая народная республика, оон