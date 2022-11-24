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Небензя: Россия ожидает оценок свидетельств казней украинскими боевиками - РИА Новости, 24.11.2022
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Небензя: Россия ожидает оценок свидетельств казней украинскими боевиками
Небензя: Россия ожидает оценок свидетельств казней украинскими боевиками - РИА Новости, 24.11.2022
Небензя: Россия ожидает оценок свидетельств казней украинскими боевиками
Россия ожидает от международного сообщества принципиальных оценок свидетельств пыток и казней украинскими боевиками, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T01:23
2022-11-24T02:11
россия
василий небензя
киев
донецкая народная республика
оон
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ООН, 24 ноя – РИА Новости. Россия ожидает от международного сообщества принципиальных оценок свидетельств пыток и казней украинскими боевиками, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, освобожденные из плена бойцы ДНР подтверждают, что боевики запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* казнят пленных через повешение.Как указал Небензя, попутно в ЛНР судмедэксперты пришли к выводу, что у погибших пленных еще при жизни были отрезаны верхние части ушей и простреляны ноги. "Некоторым российским военнопленным приходилось по 5 часов лежать в ямах, засыпанных землей", - подчеркнул он."Мы ожидаем и от международного сообщества, и от международных правозащитных организаций принципиальных оценок несоблюдения Киевом его обязательств в области международного гуманитарного права", - заключил постпред.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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россия, василий небензя, киев, донецкая народная республика, оон
Россия, Василий Небензя, Киев, Донецкая Народная Республика, ООН
01:23 24.11.2022 (обновлено: 02:11 24.11.2022)
 
Небензя: Россия ожидает оценок свидетельств казней украинскими боевиками

Небензя: Россия ожидает принципиальных оценок свидетельств казней украинскими боевиками

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 24 ноя – РИА Новости. Россия ожидает от международного сообщества принципиальных оценок свидетельств пыток и казней украинскими боевиками, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"На прошлых выходных мир облетели шокирующие кадры расстрела украинскими военными безоружных российских военнопленных. В открытом письме мы призвали и генерального секретаря, и членов СБ ООН потребовать от Киева прекращения грубейших нарушений международного гуманитарного права. Документируется все больше свидетельств применения украинской стороной пыток и истязаний в нарушении Женевских конвенций 1949 года", - сказал Небензя.
По его словам, освобожденные из плена бойцы ДНР подтверждают, что боевики запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* казнят пленных через повешение.
Как указал Небензя, попутно в ЛНР судмедэксперты пришли к выводу, что у погибших пленных еще при жизни были отрезаны верхние части ушей и простреляны ноги. "Некоторым российским военнопленным приходилось по 5 часов лежать в ямах, засыпанных землей", - подчеркнул он.
"Мы ожидаем и от международного сообщества, и от международных правозащитных организаций принципиальных оценок несоблюдения Киевом его обязательств в области международного гуманитарного права", - заключил постпред.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
01:54
Небензя: украинские националисты начали репрессии на правом берегу Днепра
 
РоссияВасилий НебензяКиевДонецкая Народная РеспубликаООН
 
 
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