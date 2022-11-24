https://ria.ru/20221124/nebenzya-1833813171.html

Небензя возложил вину за жертвы среди мирного населения на ПВО Украины

Небензя возложил вину за жертвы среди мирного населения на ПВО Украины - РИА Новости, 24.11.2022

Небензя возложил вину за жертвы среди мирного населения на ПВО Украины

Постпред России при ООН Василий Небензя возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди мирного населения и повреждения мирной инфраструктуры на Украине. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T01:18

2022-11-24T01:18

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ООН, 24 ноя – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди мирного населения и повреждения мирной инфраструктуры на Украине."Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

https://ria.ru/20221117/pvo-1832092012.html

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украина, василий небензя, россия, оон