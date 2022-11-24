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Небензя возложил вину за жертвы среди мирного населения на ПВО Украины - РИА Новости, 24.11.2022
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Небензя возложил вину за жертвы среди мирного населения на ПВО Украины
Небензя возложил вину за жертвы среди мирного населения на ПВО Украины - РИА Новости, 24.11.2022
Небензя возложил вину за жертвы среди мирного населения на ПВО Украины
Постпред России при ООН Василий Небензя возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди мирного населения и повреждения мирной инфраструктуры на Украине. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T01:18
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украина
василий небензя
россия
оон
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ООН, 24 ноя – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди мирного населения и повреждения мирной инфраструктуры на Украине."Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.
https://ria.ru/20221117/pvo-1832092012.html
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украина, василий небензя, россия, оон
Украина, Василий Небензя, Россия, ООН
01:18 24.11.2022 (обновлено: 03:19 24.11.2022)
 
Небензя возложил вину за жертвы среди мирного населения на ПВО Украины

Постпред России при ООН Небензя обвинил ПВО Украины в гибели людей и разрушениях домов

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 24 ноя – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди мирного населения и повреждения мирной инфраструктуры на Украине.
"Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.
Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 01:04
Небензя заявил об "устойчивой дурной славе" ПВО Украины
 
УкраинаВасилий НебензяРоссияООН
 
 
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