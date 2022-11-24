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Песков выразил надежду, что наука в России будет модной всегда - РИА Новости, 24.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221124/nauka-1834068540.html
Песков выразил надежду, что наука в России будет модной всегда
Песков выразил надежду, что наука в России будет модной всегда - РИА Новости, 24.11.2022
Песков выразил надежду, что наука в России будет модной всегда
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии вручения Всероссийской премии "За верность науке" выразил надежду, что наука в РФ будет модной всегда, РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T20:30
2022-11-24T20:30
наука
общество
россия
дубна
объединенный институт ядерных исследований
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии вручения Всероссийской премии "За верность науке" выразил надежду, что наука в РФ будет модной всегда, а не только в Десятилетие науки и технологий (2022-2031 годы), также Песков отметил, что всегда восхищался людьми, которые простыми словами рассказывают о непостижимых вещах.На церемонии Песков участвовал в награждении участников в номинации "Наука - это модно"."Наука - это действительно модно. Это модно не только в предстоящее десятилетие, хочется верить, что в нашей стране это будет модно всегда. В этой номинации мы особенно отмечаем способность людей науку популяризировать, то есть говорить простыми словами о том, что или труднопостижимо или непостижимо вообще. Я всегда такими людьми просто восхищаюсь", - сказал Песков.Победителем в номинации "Наука - это модно" Песков назвал кандидата физико-математических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Сергея Мерца. Ведущие представили его как "одного из тех, кто создает коллайдер NICA" в Дубне."У нас в стране раньше был один только Михаил Валентинович Ковальчук, который мог доступным русским языком объяснить, как работает ядерный реактор. Теперь у нас появился еще один человек, который может объяснить то же самое, а еще и про коллайдер доступным русским языком", - отметил в завершение Песков.
https://na.ria.ru/20221124/uchenye-1834000425.html
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общество, россия, дубна, объединенный институт ядерных исследований
Наука, Общество, Россия, Дубна, Объединенный институт ядерных исследований
20:30 24.11.2022
 
Песков выразил надежду, что наука в России будет модной всегда

Пресс-секретарь президента Песков выразил надежду, что наука в России будет модной всегда

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии вручения Всероссийской премии "За верность науке" выразил надежду, что наука в РФ будет модной всегда, а не только в Десятилетие науки и технологий (2022-2031 годы), также Песков отметил, что всегда восхищался людьми, которые простыми словами рассказывают о непостижимых вещах.
На церемонии Песков участвовал в награждении участников в номинации "Наука - это модно".
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Церемония награждения лауреатов конкурса молодых ученых РАО
"Наука - это действительно модно. Это модно не только в предстоящее десятилетие, хочется верить, что в нашей стране это будет модно всегда. В этой номинации мы особенно отмечаем способность людей науку популяризировать, то есть говорить простыми словами о том, что или труднопостижимо или непостижимо вообще. Я всегда такими людьми просто восхищаюсь", - сказал Песков.
Победителем в номинации "Наука - это модно" Песков назвал кандидата физико-математических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Сергея Мерца. Ведущие представили его как "одного из тех, кто создает коллайдер NICA" в Дубне.
"У нас в стране раньше был один только Михаил Валентинович Ковальчук, который мог доступным русским языком объяснить, как работает ядерный реактор. Теперь у нас появился еще один человек, который может объяснить то же самое, а еще и про коллайдер доступным русским языком", - отметил в завершение Песков.
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