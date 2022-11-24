https://ria.ru/20221124/nauka-1834002836.html
Путин призвал бизнес уделять внимание развитию науки
Путин призвал бизнес уделять внимание развитию науки - РИА Новости, 24.11.2022
Путин призвал бизнес уделять внимание развитию науки
Президент России Владимир Путин заявил, что частный бизнес должен рассматривать развитие науки в качестве одного из основных направлений, а не ждать, что... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:34
2022-11-24T16:34
2022-11-24T16:34
технологии
владимир путин
россия
сбер
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что частный бизнес должен рассматривать развитие науки в качестве одного из основных направлений, а не ждать, что государство "что-то насыпет"."Частный бизнес должен рассматривать развитие науки в качестве одного из важнейших своих приоритетов: привлекать ученых, открывать собственные исследовательские подразделения, лаборатории, не ждать, когда с неба государство что-то насыпет", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.Президент отметил, что создаваемые фундаментальные заделы и прикладные решения должны открывать новые направления деятельности, расширять горизонты развития бизнеса, давать компаниям дополнительные инструменты для наращивания конкурентноспособности и эффективности.
https://ria.ru/20221124/podderzhka-1833998403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир путин, россия, сбер
Технологии, Владимир Путин, Россия, Сбер
Путин призвал бизнес уделять внимание развитию науки
Президент Путин призвал бизнес смотреть на развитие науки как на основное направление