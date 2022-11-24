https://ria.ru/20221124/nauka-1834002836.html

Путин призвал бизнес уделять внимание развитию науки

Путин призвал бизнес уделять внимание развитию науки - РИА Новости, 24.11.2022

Путин призвал бизнес уделять внимание развитию науки

Президент России Владимир Путин заявил, что частный бизнес должен рассматривать развитие науки в качестве одного из основных направлений, а не ждать, что... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:34

2022-11-24T16:34

2022-11-24T16:34

технологии

владимир путин

россия

сбер

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что частный бизнес должен рассматривать развитие науки в качестве одного из основных направлений, а не ждать, что государство "что-то насыпет"."Частный бизнес должен рассматривать развитие науки в качестве одного из важнейших своих приоритетов: привлекать ученых, открывать собственные исследовательские подразделения, лаборатории, не ждать, когда с неба государство что-то насыпет", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.Президент отметил, что создаваемые фундаментальные заделы и прикладные решения должны открывать новые направления деятельности, расширять горизонты развития бизнеса, давать компаниям дополнительные инструменты для наращивания конкурентноспособности и эффективности.

https://ria.ru/20221124/podderzhka-1833998403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, владимир путин, россия, сбер