https://ria.ru/20221124/nato-1834026086.html

Орбан пообещал одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Орбан пообещал одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.11.2022

Орбан пообещал одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что парламент его страны ратифицирует соглашения о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции в начале будущего года,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:38

2022-11-24T17:38

2022-11-24T19:18

нато

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виктор орбан

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ВАРШАВА/БУДАПЕШТ, 24 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что парламент его страны ратифицирует соглашения о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции в начале будущего года, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в словацком Кошице после встречи глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия)."Я обратился к господину премьеру Виктору Орбану с просьбой о максимально быстрой ратификации возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО. И я услышал такое обещание, что на первой парламентской сессии в следующем году, а это немного больше, чем через месяц, эта ратификация состоится", - заявил Моравецкий, выступление которого транслирует Польское телевидение."Так что, есть конкретная дата, есть обязательство со стороны Венгрии, и я очень благодарен за это", - заключил польский премьер.Сам премьер-министр Венгрии также подтвердил, что вопрос о ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО будет включен в повестку дня на первой сессии в 2023 году. "Шведы и финны не потеряли ни одной минуты из-за Венгрии и не потеряют. Венгрия обязательно окажет необходимую поддержку для их присоединения", - приводит слова Орбана агентство MTI.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20221124/nato-1833963388.html

https://ria.ru/20221124/gensek-1833930918.html

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Владимир Лаврентьев

нато, в мире, виктор орбан, финляндия, швеция, матеуш моравецкий, венгрия, польша